Escándalo en TV Azteca: Integrante de 'VLA' se agarra a golpes en vivo por fuerte motivo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en TV Azteca se encuentran en medio de tremendo escándalo, debido a que el integrante invitado de Venga la Alegría, el famoso luchador, Vampiro Canadiense, en medio de su entrevista se detuvo para agarrarse a golpes con la banda de los cibernéticos que invadieron los foros de la empresa en pleno programa en vivo, debido tan fuerte motivo de su rivalidad de hace años.

Como se sabe, el pasado jueves 18 de abril se presentó en el matutino del Ajusco, que es producido por Maru Silva, al famoso luchador libre conocido como 'Vampiro', hablando de su trayectoria, escuchando sus anécdotas y aprendizajes, entre muchas otras cosas, que estaba logrando que el programa marchara bien, en completa calma entre risas y bromas sobre las vivencias de la reconocida celebridad.

Pero, mientras que el luchador estaba hablando y promocionando su siguiente espectáculo, entraron al foro otros dos luchadores de conocidos en su medio como Dave The Clown y Dark Cuervo. Dicha intromisión no fue para nada amistosa, debido a que de inmediato comenzaron a molestar a su colega y hasta comenzaron a romper las fotos y los volantes de este, incluso un cartel grande que había en el foro.

Y mientras que The Clown estaba terminando de destrozar uno de esos carteles al aire, Dark Cuervo propinó el primer golpe a Vampiro, comenzando así con la lucha campal, pues su contrincante no se estaba dejando y se defendió, pero esto no fue suficiente cuando se unió a la pelea el otro luchador que dejó caer en pedazos el promocional que rompió, haciendo que terminara en el suelo el invitado estelar.

Pero, no conforme con los golpes de ambos, uno de estos agarró parte del equipo del foro y se lo reventó en la espalda al luchador invitado, momento en el que Sergio Sepúlveda y Kristal Silva finalmente intervinieron para detener la pelea, siendo el presentador el que comenzó a pedir que se calmaran y tratar de callar a sus compañeros que animaban la pelea pidiendo que Vampiro se levantara y ganara, sin embargo, no sucedió y un técnico del programa lo ayudó.

Fuente: Tribuna del Yaqui