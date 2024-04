FOTO: Aleks Syntek humilla a Karol G de la peor manera posible; tira su disco al inodoro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las estrellas más controversiales del mundo de la música es, sin duda, Aleks Syntek, quien además de haber sido acusado de acoso a menores vía Internet, también ha sido blanco de la polémica por no tener tapujos al momento de brindar su opinión con respecto a la música urbana, siendo el reguetón el género que menos le agrada al intérprete de éxitos como Aquí estoy yo, Intocable y Te soñé.

Un ejemplo de ello ocurrió recientemente, cuando el famoso compositor mexicano acudió al programa El Podcast+Pedido, el cual es conducido por Gabo Ramos. Como suele ocurrir en este tipo de shows, el presentador hizo una dinámica en la que Syntek debía participar; en ella, el famoso debía arrojar álbumes de música a un inodoro, mientras que salvaría aquellos que sí irían hacia su colección de música personal.

En medio de la dinámica, Aleks tomó el exitoso disco de 'La Bichota', Mañana será Bonito, el cual ganó el premio Grammy del 2024 a 'Mejor Álbum de Música Urbana', y lo arrojó al inodoro, pero no sin antes explicar sus razones. Y es que, desde la perspectiva de Syntek, la música de la colombiana no sería de su agrado y no se sentía identificado con la lírica de sus canciones, por lo que optaba por deshacerse del mencionado material.

Aleks Syntek tira álbum de Karol G al inodoro

Las críticas hacia la música urbana no se detuvieron ahí, en determinado momento, Aleks tomó el disco Pies Descalzos de Shakira, el cual ha sido considerado como uno de los mejores trabajos de la intérprete, y lo salvó, aunque dejó en claro que, hoy por hoy, no se sentía muy contento con el trabajo de la intérprete, puesto que, como es bien sabido, su música va más enfocada al género urbano y no al rock de antaño.

“Esta es la Shakira que extrañamos, la que hacía letras bonitas, canciones bonitas, pero lo nuevo de ella no me hace feliz”, expresó el cantante.

Finalmente, Aleks rescató el disco XT4S1S de Danna Paola, el cual también se caracteriza por tener ritmos urbanos mezclados con el electropop. Syntek destacó que la única razón por la que salvaba el material de la estrella de Élite era porque le agradan su voz y talento, aunque dejó en claro que no es fan de la música que interpreta. Como era de esperarse, la actitud del famoso no pasó por desapercibida y en breve muchas personas comenzaron a criticarlo por su brutal honestidad.

Fuentes: Tribuna