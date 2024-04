¿Lucerito Mijares sale del clóset? Se sincera acerca de su orientación sexual

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hay un tema que despierta muchos rumores y no, no nos referimos a la supuesta enemistad que tiene con Ángela Aguilar, si no más bien sobre la orientación sexual de Lucerito Mijares, la talentosa hija de los reconocidos artistas mexicanos, Lucero y Manuel Mijares. Estas especulaciones han generado debate y curiosidad entre sus seguidores en las redes sociales, quienes se han mostrado ávidos por conocer más detalles sobre la vida personal de la joven.

Durante una transmisión en vivo, la cantante abordó este tema con su característico sentido del humor y autenticidad. Ante la pregunta sobre si le gustan los hombres o las mujeres, la joven respondió de manera desenfadada, expresando su respeto hacia ambos géneros y su aprecio por la diversidad en el amor. Su respuesta, cargada de naturalidad, dejó ver una actitud abierta y tolerante hacia diferentes formas de relación. No obstante, sí hizo énfasis en que prefería a los hombres.

Respeto a las mujeres, amo a los hombres. Estoy enamorada de todos y que vivan los hombres".

La franqueza con la que Lucerito ha abordado este tema demuestra su madurez y confianza en sí misma, consolidándola como un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que enfrentan preguntas similares sobre su identidad y orientación sexual. A pesar de los rumores y especulaciones, Lucerito se mantiene enfocada en su carrera y en seguir deleitando a su público con su talento y carisma.

Lucero Mijares siempre se muestra abierta a contestar en sus transmisiones en vivo

Hace unos días, también se dijo que sostenía una relación amorosa con Eduardo Capetillo Jr. Fue a partir de la participación de ambos en el programa Juego de Voces, que los internautas comenzaron a 'notar' cierta complicidad y química. En un 'En vivo' la estrella no dudó en responder de manera tajante. Con un tono de sorpresa, descartó cualquier noviazgo con Capetillo Jr., limitándose a decir: "Ahí ponen, Lucero y Eduardo Capetillo Jr... Óooorale, no".

La talentosa joven ha revelado su deseo más profundo en cuanto a preferencias románticas. Aseguró que busca ser amada por quien realmente es, sin que su identidad esté condicionada por el legado de sus padres.

"Me gustaría alguien que me quiera por quién soy y que no me busque por ser la hija de..., que no sea como que quiere estar conmigo solo porque soy hija de Lucero y Mijares", confesó Lucerito durante la charla con la revista, mostrando su anhelo de una conexión genuina en el amor.

Además, la artista también compartió de manera jocosa lo que quiere físicamente en un posible compañero sentimental. Entre risas mencionó sentirse atraída por hombres con cabello abundante, expresando de manera divertida su deseo de que su "chico ideal" tuviera un impresionante "pelazo".

Fuente: Tribuna Sonora