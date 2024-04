A punto de nacer: Pareja de José Eduardo Derbez revela la fecha de bienvenida a su bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- José Eduardo Derbez y su pareja, Paola Dalay, están a punto de recibir la mayor bendición de sus vidas: su primera hija. Tras meses de espera y expectativa, la pareja ha anunciado oficialmente la fecha del tan esperado nacimiento, desatando un torbellino de emoción entre sus seguidores.

Desde que dieron a conocer la dulce noticia de su embarazo, Paola ha compartido con sus seguidores en las redes sociales cada detalle de este viaje hacia la maternidad. En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, Paola compartió un emotivo video donde reveló que se encuentra en la recta final de su embarazo, alcanzando casi el séptimo mes de gestación. Con cada día que pasa, la emoción y los nervios por la inminente llegada de su hija crecen, llenando su corazón de expectativas.

El anuncio de la fecha del parto ha desencadenado una oleada de felicitaciones y buenos deseos por parte de los seguidores de la pareja, quienes han seguido de cerca cada etapa de su embarazo. En una publicación llena de emoción, Paola reveló que se espera que la pequeña llegue a principios de julio o finales de junio. Con un toque de humor mencionó: "Cuando eres team julio y ya estamos en abril. Ya estamos a nada, qué nervios". A través de una dinámica de preguntas y respuestas, abordó diversos temas relacionados con su embarazo, respondiendo con sinceridad.

Una de las preguntas más comunes fue sobre el peso que ha ganado durante su embarazo. Paola compartió abiertamente que ha aumentado cinco kilogramos. A medida que se acerca la fecha estimada del nacimiento de su hija, Paola continúa compartiendo detalles y momentos especiales de su embarazo, manteniendo a sus seguidores informados y emocionados por cada paso de este emocionante viaje hacia la maternidad.

En una entrevista, reporteros la cuestionaron sobre la respuesta que ha recibido por Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. Tanto José Eduardo como Paola coincidieron en que ambos se han mostrado muy entusiasmados, pero siempre respetando la privacidad de la pareja y sin incomodarlos.

"Nos ha dado algunos consejos que le hemos pedido, pero es muy linda y muy respetuosa, y no se mete demás. Es muy consentidora, está muy emocionada, no esperábamos verla así", dijo, refiriéndose a la actriz. Mientras que del famoso aclaro que está muy contento, pero "no se mete mucho".

