¿Qué era lo que decía? Angelique Boyer envía conmovedor mensaje a Wendy Guevara

Ciudad de México.- La influencer Wendy Guevera tomó por sorpresa a sus seguidores hace una semana al anunciar que se encontraba en París, acompañada del reconocido actor Julián Gil, para participar en la filmación de la serie de comedia Un amor viejo. Desde que reveló esta emocionante noticia, Wendy ha mantenido a sus seguidores al tanto de cada detalle de su viaje, así como de su incursión en la actuación.

A través de sus historias en Instagram, comparte su experiencia en París, mostrando los lugares emblemáticos que visita y compartiendo momentos detrás de cámaras durante la grabación de la serie. Además, ha interactuado con su audiencia mediante transmisiones en vivo, brindándoles la oportunidad de ser partícipes de su aventura.

Wendy Guevara en París

En una de sus recientes transmisiones en vivo, Guevara compartió un hermoso gesto que recibió por parte de Angelique Boyer, quien le envió sus mejores deseos al enterarse de su debut como actriz. Wendy reveló parte del mensaje que recibió de la famosa, destacando su amabilidad y humildad. La actriz le deseó mucho éxito en su carrera y le recordó la importancia de disfrutar cada momento. Este gesto dejó una impresión muy positiva en Wendy, quien valoró enormemente la atención y el apoyo de Boyer.

Además, Wendy recordó un encuentro previo con Angelique en una cena en Televisa, donde la protagonista de Lo que la Vida me Robó se mostró muy amable y cordial. Este encuentro dejó una impresión duradera en Wendy, quien destacó la actitud abierta y acogedora de la actriz hacia los demás. En un mundo donde algunos famosos pueden ser reservados o distantes, Wendy elogió la actitud de Angelique Boyer, quien, según ella, es todo lo contrario. Para Wendy, el gesto de Boyer representa un ejemplo de generosidad y apertura en la industria del entretenimiento, y lo valora como un acto de verdadera humanidad.

Ella es súper profesional. Es un talentazo. Qué padre que me diga eso. Ella piensa y ha de decir también: 'puede hacerlo si se pone a ching*rle y a estudiar'. Eso está padre. No que hay otros que se atacan y no quieren darle paso a las nuevas personas que entran al medio".