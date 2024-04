Sara Corrales responde a Geraldine Bazán por exponer 'amorío' con Gabriel Soto en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Sara Corrales, de nueva cuenta se encuentra en medio del centro del escándalo, debido a que acaba de darle una contundente respuesta a la querida estrella de melodramas, Geraldine Bazán, después de que expusiera su presunto amorío con el polémico protagonista de novelas, Gabriel Soto, durante un trabajo juntos en Televisa.

Como se recordará, mientras que Soto estaba grabando el melodrama Mi Camino Es Amarte, surgió el rumor de que él estaría siéndole infiel a su prometida, la actriz rusa, Irina Baeva, con Corrales, sin embargo, los tres negaron dicha situación. Pero, hace un par de semanas, Bazán reavivó los rumores, cuando insinuó que su expareja sí habría tenido un amorío en el melodrama de la empresa San Ángel.

Según lo expresado por la actriz durante una charla en La Casa de los Famosos, que se transmite en Telemundo, mientras que Gabriel estaba en dicha novela "tuvo un cambio de actitud impresionante, tuvimos una mejor comunicación", pero que cuando se acabó volvió a mostrarse con una "actitud fatal". Aunque nunca mencionó nombres, para todos fue evidente que se trataba de Sara de la mujer de la que hablaba.

Y ahora, es la misma actriz de melodramas como El Señor de los Cielos, la que destacó que ella ya no piensa hablar del tema, dejando muy en claro que ella no ha visto nada de lo dicho por Bazán y así se va a quedar, sin darle importancia a esta clase de cosas: "La verdad ese tema ya pasó hace mucho tiempo, la verdad no vi qué fue lo que dijo Geraldine y pues no veo que tenga que estar hablando de temas que no me conciernen y que no tengo ni idea".

Al cuestionarle como se sentía después de que se retomara el caso, esta afirmó: "No voy a hablar del tema porque es un tema que está completamente muerto y que no me corresponde. Me acabo de enterar de la situación por ustedes", además de agregar que a ella siempre la han respetado por su trabajo, y no por escándalos: "La verdad es que a mí, mi público me quiere muchísimo, me apoya muchísimo, yo creo que tenemos una situación muy cercana con los fans, y una relación de mucha sinceridad y de mucho apoyo".

Fuente: Tribuna del Yaqui