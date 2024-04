¿Se retira de Televisa? Tras 30 años, Raúl Araiza hace triste confesión en vivo de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado 30 años al aire, el famoso presentador de TV y reconocido actor de melodramas, Raúl Araiza, recientemente en pleno programa en vivo de Hoy dejó a más de uno completamente sorprendido y con la boca abierta al hacer una triste confesión con respecto a uno de los momentos más complicados de su vida y puntos claves de esta que lo hacen quién es, ¿acaso se retira de Televisa?

Como se sabe, Araiza comenzó su carrera desde que solamente era un niño, siguiendo los pasos de sus famosos padres, debutando de la mano de la empresa San Ángel en el año de 1984, con diversos proyectos de drama o comedia, como Papá a Toda Madre y La Desalmada, además de formar parte de su matutino más famoso desde hace casi 20 años, en los que se ha convertido en uno de los favoritos del público.

Pero, durante estas más de tres décadas dedicándose a este negocio a tenido sus momentos tanto buenos como malos, debido a que desgraciadamente cayó en las adicciones del alcohol y las excesos que incluso casi termina con su matrimonio en más de una ocasión, al igual que con su carrera, dado a que se veía envuelto en un sin fin de escándalos en todo momento, hasta que afortunadamente logró rehabilitarse.

Y es precisamente de esto sobre lo que el reconocido presentador de Miembros Al Aire habló recientemente en el matutino de la empresa San Ángel, pues una vez más se realizó un tatuaje completamente en vivo que era dos "H", explicando que su significado era Honestidad e Historia, causando una gran conmoción en sus compañeros al no entender de que se trataba, por lo que decidió explicarlo bien.

Según el actor de Amor Mío, a lo largo de su vida ha aprendido que los mayores problemas que ha tenido es debido a la falta de honestidad con él mismo, engañándose de cosas que no hacía bien realmente, y aprendió de un psicólogo que debía aprender a cambiar la historia, dejar en el pasado los capítulos que habían terminado y buscar su siguiente historia, no aferrarse a lo que ya no tenía remedio y solo aprender, para no estancarse.

