Taylor Swift lanza álbum doble y una de sus canciones estaría dedicada a Kim Kardashian

Estados Unidos.- La renombrada cantante Taylor Swift ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de un álbum doble titulado The Tortured Poets Department: The Anthology. Este álbum no solo cuenta con las 16 canciones anunciadas previamente, sino que incluye 15 pistas adicionales, reveladas por Swift como una sorpresa para sus fanáticos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Swift compartió la noticia emocionante, describiendo el álbum como una "antología de nuevas obras que reflejan eventos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo". Esta entrega adicional, denominada The Anthology, contiene una riqueza de contenido lírico que captura la esencia de la poesía torturada que ha caracterizado gran parte de su trabajo reciente.

Crédito: Internet

Entre las nuevas canciones, se destaca thanK you aIMee, una pista que ha llamado la atención debido a su aparente referencia a la famosa figura pública, Kim Kardashian. Esta canción parece abordar la larga disputa entre Swift y Kardashian, que se remonta a varios incidentes públicos y desacuerdos a lo largo de los años.

En thanK you aIMee, Swift ofrece letras emotivas que sugieren una relación tumultuosa y dolorosa con su antagonista. La canción hace referencia a momentos específicos de su conflicto, incluida la interrupción de Kanye West en los Premios Grammy y la posterior publicación del video musical Famous, en el que Swift se sintió humillada.

La letra de la canción, revela un torrente de emociones y resentimientos acumulados a lo largo de los años. Swift expresa su dolor y sufrimiento, pero también su resistencia y determinación para superar las adversidades. A través de metáforas poéticas, la canción ofrece una visión única de la compleja relación entre las dos figuras públicas.

Además de thanK you aIMee, el álbum doble presenta una variedad de temas que exploran las relaciones personales de Swift, su imagen pública y su evolución como artista. Colaboraciones con artistas como Post Malone y Florence and the Machine agregan capas adicionales de profundidad y diversidad al proyecto.

Este lanzamiento marca el undécimo álbum de estudio de Taylor Swift y sigue una serie de éxitos previos. Desde su anuncio en los Premios Grammy, el álbum ha generado una gran expectación entre los fanáticos y críticos por igual.

Letra en español de thanK you aIMee

[Verso 1]

Cuando imagino mi ciudad natal

Hay una estatua bronceada de spray de ti

Y una placa debajo de ella

Que amenaza con empujarme por las escaleras, en nuestra escuela

[Pre-Estribillo]

Y siempre fue el mismo dolor ardiente

Pero soñaba que algún día podría decir

[Estribillo]

Todo el tiempo que estabas lanzando golpes, yo estaba construyendo algo

Y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir

Grité: “Jódete, Aimee” al ci?lo nocturno, mientras la sangre brotaba

Pero no pu?do olvidar la forma en que me hiciste sanar

[Verso 2]

Y no fue una pelea justa, ni una muerte limpia

Cada vez que Aimee pisoteaba mi tumba

Y luego ella escribía titulares

En el periódico local riéndose de cada paso de bebé que daba

[Pre-Estribillo]

Y siempre fue el mismo dolor ardiente

Pero rezaba que algún día podría decir

[Estribillo]

Todo el tiempo que estabas lanzando golpes, yo estaba construyendo algo

Y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir

Grité: “Jódete, Aimee” al cielo nocturno, mientras la sangre brotaba

Pero no puedo olvidar la forma en que me hiciste sanar

[Post-Estribillo]

Todo el mundo sabe que mi madre es una mujer santa

Pero solía decir que deseaba que estuvieras muerta

Empujé cada roca cuesta arriba

Tus palabras siguen resonando en mi cabeza, resonando en mi cabeza

[Verso 3]

Escribí mil canciones que tú encuentras poco geniales

Construí un legado que no puedes deshacer

Pero cuando cuento las cicatrices, hay un momento de verdad

Que no habría esto, si no hubieras sido tú

[Puente]

Y tal vez lo hayas reinterpretado

Y en tu mente, nunca quebrantaste mi espíritu azul y negro

No creo que hayas cambiado mucho

Y así cambié tu nombre, y cualquier pista real definitoria

Y un día, tu hijo regresa a casa cantando

Una canción que solo nosotros dos sabemos que trata de ti, porque—

[Estribillo]

Todo el tiempo que estabas lanzando golpes, yo estaba construyendo algo

Y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir

Grité: “Jódete, Aimee” al cielo nocturno, mientras la sangre brotaba

Pero no puedo olvidar la forma en que me hiciste sanar

[Post-Estribillo]

Todo el mundo sabe que mi madre es una mujer santa

Pero solía decir que deseaba que estuvieras muerta

Empujé cada roca cuesta arriba

Tus palabras siguen resonando en mi cabeza, resonando en mi cabeza

[Outro]

Gracias, Aimee

Gracias, Aimee

Fuente: Tribuna