Tras 7 años de espera, MAPPA da duro golpe a fans y cancela la película de 'Yuri!!! On Ice'

Tokio, Japón.- Corría el año 2016 cuando la casa productora MAPPA estaba sufriendo fuertes problemas financieros y para nadie era un secreto que la empresa estaba a punto de quebrar, por lo que no dudaron en lanzar su último tiro al aire para intentar salvar a la compañía. Y lo harían con Yuri!!! on Ice, un anime corto que hablaba sobre el mundo del patinaje, del cual posiblemente nadie esperaría mucho; sin embargo, con el pasar de las semanas, esta serie logró convertirse en todo un fenómeno.

La historia de superación de 'Yuri Katsuki' logró encantar a miles de personas, sin importar si estas eran amantes del patinaje o incluso si gustaban del Boys Love género que la serie manejaba con tintes sutiles. En breve, varias jóvenes soñaban con aprender más sobre este deporte y hasta hubo algunas afortunadas que viajaron a la ciudad natal del protagonista, en Hasetsu, sitio que es conocido por tener diversas fuentes de aguas termales.

Yuri!!! On Ice logró poner a MAPPA en la cima una vez más, debido a que se arriesgaron con diversas técnicas de animación de bajo presupuesto para lograr dar la talla. Por lo que a nadie le sorprendió que luego de unos meses, la compañía anunciara una nueva producción. Y esta vez se trataría de la película "Yuri!!! On Ice The Movie: Ice Adolescence", la cual hablaría sobre los años de juventud de 'Víctor'.

Cancelan película de 'Yuri On Ice: Adolescence'

Lamentablemente, el proyecto no dejó de posponerse y no fue sino hasta la noche del pasado jueves, 18 de abril, que trascendió la noticia de que la tan esperada película fue cancelada de manera oficial. Sin embargo, hasta el momento MAPPA no ha dado explicaciones sobre el por qué decidieron tomar tan drástica decisión, siendo que se trataba de un anime muy importante en su resurgir como referencia a la animación japonesa.

"Gracias por su continuo apoyo a 'Yuri!!! On Ice'. Nos gustaría informarle de que la producción pospuesta de 'Yuri On Ice The Movie: Ice Adolescence', cuyo estreno ha sido aplazado, ha sido cancelada. Pedimos sinceras disculpas por no haber podido satisfacer las expectativas de quienes han seguido animándonos durante años de espera.

Según lo poco que MAPPA incluyó en su comunicado, a lo largo de estos 7 años de espera, la compañía ha hecho todo lo posible para poder entregar la película a la audiencia, pero al final no consiguieron traerla a la realidad: "El comité de producción y el personal han continuado las repetidas discusiones y ajustes para crear esta película y entregarla a ustedes, pero debido a diversas circunstancias hemos decidido que no tenemos más remedio que abandonar la producción", detalla el documento, cone ello, la empresa terminó con los sueños de miles de fans que continuaban esperando el regreso de 'Yuri' y compañía, por lo que los mensajes de inconformidad no tardaron en llegar a las redes sociales.

