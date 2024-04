Tras ser acusado de violencia, ex de Yael Duval, actriz de Televisa, afirma es inocente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de verse en medio del escándalo al ser acusado de violencia familiar, Anuar Nachir Monroy, que es mayormente conocido por ser la expareja de Yael Duval, recientemente brindó una entrevista con su lado de la historia, en el cual asegura que la actriz de Televisa está mintiendo sobre sus últimas declaraciones, afirmando su inocencia sobre los cargos en contra de sus hijos, aceptando que lamentablemente a ella sí la agredió.

Como se sabe, hace un par de semanas se revivió un video en el que Yael se encuentra embarazada mientras que su entonces pareja y padre de sus hijos la está golpeando sin piedad. Ante este hecho la actriz de Vecinos ha salido a dar declaraciones en las que afirma que fue detenido en el Reclusorio Sur, pero poco después salió cuando le dieron libertar condicional, y no ha parado de hacerle la vida imposible con amenazas y no ha regresado a prisión pese a que ya hay 10 carpetas de investigación.

Pero en medio de todas estas declaraciones, Anuar acaba de brindar una entrevista en la que afirma que Yael se encuentra mintiendo con sus declaraciones, pues él ya cumplió con una sentencia, ofreciendo una disculpa por sus acciones, afirmando que entiende que no fue lo correcto: "He pagado, sigo pagando y no sé hasta cuando lo voy a dejar de hacer. Yo ya fui juzgado, yo ya fui encarcelado".

Ante este hecho, señaló que no entiende que lo que busca ganar hablando en el programa Hoy, en Sale el Sol y otros medios de comunicación sobre el caso es dinero, pues supuestamente acaba de pedirle mucho dinero: "Sé que cometí un error, pero en todos estos años no sé por qué ella quiere volver a revivirlo y sacarlo a los medios para hacerlo mediático. Y es que judicialmente ella otra vez está pidiendo un acuerdo económico, ocho veces más grande de lo que pidió la primera vez".

Finalmente, el hombre afirmó para Imagen TV que desde el año 2020 él no mantiene contacto con Duval, afirmando que ella fue la investigada en ese año por aparentemente haberle fabricado delitos, como la intimidación y dañar a los hijos que tiene en común. Según Anuar, su expareja todo lo que quiere es perjudicarlo sea como sea y por ello quiso dar su propia declaración en este delicado tema de violencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui