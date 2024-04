Abogado de Patricio Cabezut afirmar que no está prófugo y es inocente de abuso a sus hijas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El licenciado en leyes, Óscar Mora, que actualmente es el abogado del famoso presentador de TV y reconocido actor, Patricio Cabezut, acaba de salir a dar la cara por su cliente en una entrevista en vivo de Sale el Sol, para explicar su situación actual, dejando en claro dos cosas que considera vitales, la primera es que no está prófugo de la justicia como se dice y que es inocente de abuso sexual a sus hijas.

A varios días de que se filtrara que Cabezut además de seguir enfrentando proceso penal por violencia intrafamiliar en contra de su expareja, Aurea Zapata, también enfrenta cargos por presuntamente abusar sexualmente de sus hijas y ya hasta habría una orden de aprehensión en su contra, su abogado acaba de salir a explicar la situación y el motivo por el cual su cliente no ha salido a dar declaraciones al respecto.

Primeramente, Joanna Vega-Biestro, le cuestionó sobre el tema de irse prófugo y cuanto le afecta y sobre cómo va el caso de violencia, a lo que este claro que ya se tiene más de dos años enfrentando este tema, esperando a que se realice el juicio oral, donde podrán presentar las 14 pruebas que le fueron aceptadas, que son testimoniales, periciales, audios y videos, con lo que desacreditan a la Fiscalía, proceso penal, en el que no puede acercarse a la madre, ni al domicilio, agregando que además no hay ninguna participación de las niñas en este caso, más que el hecho de que en el inter se lleva la demanda de divorcio, custodia y pensión de estas.

En cuanto a los hechos actuales, afirmó que todo el tema procesal, que es el tema familiar, y penal, que es la violencia, la actriz lanzó un video al público en el que acusa a Patricio de querer llevarse a sus hijas y tienen miedo, tras lo que dice que tiene preparado algo y lo esperen, situación que llevó a que el jueves temprano se revelara que hay una carpeta de investigación de abuso sexual agravado, señalando que fue sorpresivo y no comprenden pues tenían pocas horas que habían ido a la Fiscalía y no se les dijo nada, además de agregar que Patricio no tiene contacto con las menores desde noviembre 2021.

Ante este hecho, declara que le sorprende a todos en la defensa que tras todos estos años de proceso salgan con esto, asegurando que a la actriz de La Rosa de Guadalupe no le aceptaron pruebas porque no las presentaron en tiempo y forma, en eso Joanna vuelve a cuestionar sobre el por qué entonces se esconde y se vuelve en un prófugo, a lo que este afirma que no está prófugo porque no los han citado en la Fiscalía, y que dará la cara en cuanto se presente todo lo legal y evitar así un arresto arbitrario.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante dice que sí es prófugo al momento de no salir tras estas delicadas denunciar, a lo que el abogado declaró que no pues ellos no saben el por qué la Fiscalía pensó que no se presentaría Cabezut si estuvo ante ellos horas antes de que hicieran público la denuncia de abuso: "¿Dónde está la necesidad de cautela, yo debo proteger a mi cliente", agregando que por eso se espera la audiencia de amparo y una vez se tenga información se tomarán decisiones, no saben si existen la prueba que tanto presumen, úes solo se ha dicho pero no se les ha presentado nada, sosteniendo que "al día de hoy es inocente".

Fuente: Tribuna del Yaqui