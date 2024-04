Aurea Zapata habla en 'VLA' sobre los audios filtrados al amenazar a Patricio Cabezut

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y polémica actriz de melodramas, Aurea Zapata, acaba de centrarse en el en escándalo, debido a que en una reciente entrevista para Venga la Alegría, esta dejó en claro ella no iba a caer en provocaciones y habló de los audios filtrados de su persona, en los que se escucha que amenaza a su empareja, el también actor y presentador de TV, Patricio Cabezut, de hacerle varias denuncias sobre lo que sea con tal de mantenerlo alejado de las dos hijas que procrearon a lo largo de sus años juntos.

Como se sabe, el expresentador del programa Hoy tiene poco más de dos años en medio de una pelea legal en contra de Zapata, pues esta además de pedir el divorcio, interpuso una demanda de violencia intrafamiliar, por lo cual ella decidió que sus pequeñas no vieran a su padre, el cual ha salido a afirmar que es inocente de haberlas agredido, señalando en cada oportunidad que desea ver a sus hijas pus en verdad las extraña mucho, causando un gran revuelo en redes sociales con au caso, en especial ahora que escaló a abuso sexual por parte del mayor a sus propias hijas.

Y aunque muchos creian en su denuncia por violencia, ahira miles dudan de la veracidad de Zapata por unos audios en los que dice: "Yo no te voy a sacar de tu casa Patricio. Yo confío en que todo este tiempo analices, platiques con tu familia, que leas los acuerdos que yo te voy a presentar antes de irme a Monterrey y ya analizarás. Tú lo que quieres o no quieres para tus hijas Ok, yo no te voy a demandar. -Me vas a contrademandar cuando yo te demande, aunque si yo te demando. -Pero de qué me vas a demandar. -No lo sé, ya me dirán mis abogados, yo no me sé los términos".

Ante este hecho, Aurea brindo una entrevista al matutino de TV Azteca para dejar en claro que no es ella la que puso la denuncia, sino que fueron sus pequeñas y ella estaba de acuerdo con sus acciones y pata superar lo que sea con su amor y protegiéndolas de todo lo que oueda llanar del exterior: "Para nada. La denuncia es de mis hijas para él, yo aquí no tengo nada que ver. Quien haya subido esos audios será denunciado", dejando en claro que ya tenían en la mira a aquella persona que decidió sacar a la luz este tan polémico audio que no la deja muy bien parada.

Finalmente la actriz de La Rosa de Guadalupe destacó que aunque ella y su equipo legal ya sepan el nombre de aquella persona que se atrevió aquellos audios que estángenerando un sin fin de emociones, y criticas en contrq de 'La Madonna Latina': "Perdón, no por el momento (no se puede oresentar ninguan denuncia de absolutamente nada), discúlpame ... Sí, ya sé quién lo subió", pero una vez más no filtraron nombres.

Fuente: Tribuna del Yaqui