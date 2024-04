Bobby Pulido amenaza con demandar a quien ventiló su "romance" con Javier Alatorre

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Recientemente, las redes sociales se vieron sacudidas por un rumor que afirmaba una supuesta relación romántica entre el cantante Bobby Pulido y el reconocido periodista Javier Alatorre en el pasado. Esta información se propagó rápidamente, generando sorpresa y especulaciones entre los internautas.

Ante esta situación, Bobby Pulido rompió el silencio y ofreció una entrevista exclusiva para el programa Vivalavi de Multimedios TV, donde desmintió rotundamente los rumores de romance con Alatorre. Visiblemente molesto, el cantante afirmó que la historia es falsa y dejó en claro su orientación sexual, expresando: "Me gustan las mujeres, no los hombres. Yo no me había enterado, no sé quién es Javier Alatorre, vivo en Estados Unidos."

Javier Alatorre

En un tono enérgico, Pulido señaló que ya tiene identificado al presunto responsable de difundir los rumores en las redes sociales, a quien identificó como "Fernando JM". Acusó a esta persona de inventar la historia por aburrimiento, y anunció su intención de tomar acciones legales en su contra: "Le quiero decir que ahora va ser tendencia porque estoy ofreciendo recompensa para dar con él, porque lo voy a demandar."

El cantante, quien tiene esposa e hijos, expresó su profundo malestar por los efectos nocivos que estos rumores podrían tener en su familia, afirmando: "Tengo hijos, y esos hijos tienen amigos y creen. La gente cree y no se vale." Prometió que defenderá el honor de su familia "cueste lo que cueste", y advirtió al responsable de difundir los falsos rumores que "se va a arrepentir".

Ante estas declaraciones contundentes, queda claro que Bobby Pulido está decidido a enfrentar este desafío con determinación y a proteger la integridad de su familia ante cualquier calumnia o difamación. La polémica continúa y el público está atento a los próximos acontecimientos en este caso.

Fuente: Tribuna