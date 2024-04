Cristian Castro botaría a joven en Londres por su actual pareja, según Ana María Alvarado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el reconocido cantante y actor, Cristian Castro, estaría fuera de control con sus relaciones, debido a que según informes de la famosa y querida presentadora de espectáculos, Ana María Alvarado, acaba de afirmar que este dejaría botada en Londres a joven mujer que había conquistado en su tiempo en México, para poder irse con su actual pareja en la mencionada ciudad.

El intérprete de No Hace Falta sorprendió a propios y extraños al confirmar que está estrenando romance con la abogada Ingrid Wagner, a poco más de un mes de haber terminado con su prometida, la asesora inmobiliaria Mariela Sánchez. A cinco semanas de su abrupto rompimiento con la argentina, el cantante presentó a su nueva pareja en redes sociales, refiriéndose a ella como su "hermosa novia".

Sin embargo, la periodista Ana María Alvarado aseguró que el 'Gallito Feliz' tiene un modus operandi para no estar solo cada vez que finaliza sus relaciones sentimentales, mismo que explicó en vivo de Sale el Sol, impactando a todos: "En el tiempo que está contigo, él sostiene conversaciones con veinte mujeres más, para que cuando tú ya no estés ahí, él tiene veinte opciones más y así les ha hecho a todas".

Cristian con Ingrid. Instagram @cristiancastro

Posteriormente, la comunicadora contó la manera en que Castro deshizo planes con una de sus conquistas, luego de que Wagner aceptara su relación con él: "Invitó a otra chica a Londres, le pagó el boleto, la regresó porque ella ya le dio el sí, entonces esta chica llega a Londres, él le paga el boleto, ella viaja hasta a Londres invitada por Cristian, cuando llega, está ya le había dado el sí", detalló Ana María en el matutino de Imagen TV.

De la misma manera agregó: "Cuando llega la otra chica le dice 'ay, como que no me siento a gusto contigo, como que vienes rara', entonces le dice 'tú me invitaste, tú me pagaste el boleto, ¿qué te está pasando?'. 'No pues mira, sabes qué, quédate aquí vengo por ti a las 6 para ir al teatro'". Pero el presunto engaño de Cristian no terminó ahí, pues de acuerdo con Alvarado, el intérprete de Azul, regresó a la chica a su país de la peor manera.

Aparentemente el creador de temas como Rosas: "A las 6 de la tarde, resulta que le dice 'vente en metro', ella no conocía Londres, no habla un perfecto inglés, como pudo se fue en metro, llegó al teatro, fueron al teatro, y luego le dijo 'te voy a comprar tu boleto de regreso porque ya no me siento cómodo, y además me estás haciendo gastar dinero. Vete a un hotelito, y pasa tus vacaciones porque me sales cara'", aseveró.

Ante este hecho agregó: "Le compra el vuelo de regreso de Londres, vía París, con trece horas de espera en París, ya no le quiso pagar el mismo que era directo o con una escala, porque iba a gastar. La hizo regresarse porque ya había conocido a esta chica". Finalmente, la periodista de espectáculos lanzó un contundente mensaje contra el hijo de Verónica Castro: "Cristian está mal, atiéndete Cristian, y deja de lastimar mujeres".

Fuente: Tribuna del Yaqui