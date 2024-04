Filtran audios de Patricio Cabezut y Aurea Zapata tras orden de aprehensión por presunto abuso sexual

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha emitido una orden de aprehensión contra el actor mexicano Patricio Cabezut por presunto abuso sexual agravado en contra de sus hijas, fruto de su relación con su exesposa Aurea Zapata. Desde que se conoció esta orden, el paradero de Cabezut es desconocido, ya que ha apagado su dispositivo móvil y no se ha presentado ante las autoridades.

El periodista Carlos Jiménez fue quien dio a conocer esta información a través de sus redes sociales, detallando que la herramienta virtual 'Antenas' reveló que las hijas de Cabezut padecían un trauma por las agresiones sufridas. Hasta ahora, las autoridades no han logrado ubicar al actor.

Cabezut lleva aproximadamente tres años distanciado de sus hijas debido al proceso de divorcio con Zapata, quien lo acusa de abuso sexual. Circulan en redes sociales audios de una supuesta conversación entre Cabezut y Zapata antes de su separación, en la que se evidencia la tensión en su relación.

En los audios filtrados, Zapata expresa su negativa a seguir manteniendo contacto con Cabezut, calificando su persona como una agresión. Por su parte, Cabezut intenta dialogar sobre los pasos a seguir, mientras que Zapata deja entrever que su decisión está tomada y que no dudará en tomar medidas legales para proteger a sus hijas.

“Ya no tenemos nada que hablar tu y yo, Patricio. Para mí ya es todo una agresión, tu persona. Todo lo estás formulando, lo estás planeando en tu carta, todo lo que tienes. Yo ya no puedo estar contigo, ni hablar contigo”, se escucha a Zapata.

“Entonces ¿Qué planeas hacer?”, preguntó Cabezut.

“No lo sé, estoy en espera de lo que me digan mis abogados. Ahorita le prometí al abogado que hoy iba a meter una denuncia de divorcio y mientras esté aquí, estos 16 días?, respondió la señora.

“Me dijiste que no me asustara (...) y si no llegamos a esos acuerdos que tú dices, qué vamos a hacer”, insistió el actor.

“Yo te voy a presentar los acuerdos, no es lo que tú quieras, y ya tú decides si los aceptas o no (...) yo confío que en todo este tiempo platiques con tu familia y analices. Me vas a contrademandar cuando yo te demande”, dijo Zapata.

“¿De qué me vas a demandar?”, preguntó Cabezut desconcertado y su expareja respondió: “Pues no sé, ya me dirán mis abogados. No me sé los términos, pero te lo explicó ayer el capitán, pero seguro te van a demandar por violencia familiar, se escucha en los audios