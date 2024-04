Golpe a Alfredo Adame: Su hijo Sebastián revela que le hizo algo imperdonable: "Tomé terapia"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna en los últimos años el nombre de Alfredo Adame resalta en el medio artístico debido a las controversias en las que está metido y lamentablemente su familia no está exenta de esta difícil situación. Recientemente su hijo Sebastián Adame hizo fuertes declaraciones pues se sinceró con la prensa y confesó que el exgalán de novelas de Televisa le hizo algo que no podrá perdonarle jamás.

Como se sabe, desde hace varios años el también exconductor del programa Hoy declaró públicamente que Sebastián, Diego y Alejandro, producto de su matrimonio con Mary Paz Banquells, no eran sus hijos y hasta amenazó con quitarles su apellido y sacarlos de la herencia. El enojo de Adame con sus vástagos menores se derivó porque los tres le mostraron su apoyo a su madre luego del divorcio y de los constantes ataques del actor.

Recientemente Sebastián, quien es abiertamente gay, apareció en un evento público y platicó con los reporteros acerca del distanciamiento que tiene con su polémico padre. Cuando se le cuestionó si le daría el perdón a Alfredo, él respondió: "Para este punto ya no sé, la neta porque hay unas dos tres cosillas que le hubiera perdonado, pero hay una que no les voy a decir ahora porque no quiero expresarlo en este momento", mencionó ante las cámaras de Venga la Alegría.

El hijo de Adame no quiso declarar a qué se refería y solamente dijo: "Sí hay una cosa que jamás le voy a perdonar y en este momento sí me tiene enojado". Posteriormente, Sebastián confesó que ha tenido que buscar ayuda psicológica por los problemas con su papá: "¿Tú crees que está chido que tu papá en tele nacional te empiece a insultar?, sí tome terapia para salir de ese punto que me estaba también dando una depresión".

Y aunque siente rencor hacia el exconcursante de La Casa de los Famosos México, también desea que se encuentre bien: "Por supuesto, el hecho de que esté peleado con él no quiere decir que quiero que se muera, no me gustaría que aunque esté peleado con él me llegue una nota de que se peleó y lo golpearon a muerte". Finalmente, Sebastián reconoció que él no tiene problemas con su hermana Vanessa: "Sí, y con mis sobrinos, me escribo con mi sobrina, los quiero mucho, el pleito es con mi papá".

