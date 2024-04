"Hasta la mad...": Experiodista de Televisa expone "injusticias" a Héctor y Patricio Cabezut

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y polémica experiodista de Televisa, que ahora es independiente, Claudia de Icaza, de nueva cuenta ha salido para dejar en claro su molesta a lo que considera que son casos corruptos, exhibiendo "injusticias" en las denuncias de abuso sexual en contra del actor de melodramas, Héctor Parra, y el presentador de TV, Patricio Cabezut, afirmando que está "hasta la mad..." de todo.

Como se sabe, en los últimos años se han visto muchos casos de actores de melodramas, cantantes y presentadores teniendo que ser detenidos por la policía por denuncias de agresión sexual, tal como sucedió con Parra, que fue acusado por su propia hija, Alexa Parra Hoffman, teniendo casi tres años de lucha, y más recientemente el caso de Cabezut, el cual lleva dos años acusado de violencia intrafamiliar y ahora es buscado por a Fiscalía de abuso a sus hijas con Aurea Zapata.

Ante este hecho, Icaza, que ha expuesto sus dudas sobre que Parra sea culpable de la situación, exponiendo a Sale el Sol de preferencias y pruebas sobre su presunta inocencia, ahora también alza la voz por Cabezut, destacando que también tiene sus sospechas por la esposa, recordando un audio que se ha viralizado en el que Aurea lo amenaza con demandarlo para alejarlo de sus hijas, por lo que es llamada la nueva Ginny Hoffman.

Por ese motivo es que a través de sus redes sociales compartió que había muchas cosas que si no las veía no las creería, como acusaciones que no tenían porque existir, incluyendo incluso a Kalimba: "Ver para creer. Un cantante presentándose en una Fiscalía para defenderse de la acusación hecha en redes por una fulana que no ha dado la cara para sostener su dicho. Famoso conductor con orden de aprehensión por un delito que ni su exmujer contemplaba"

En otro mensaje a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, quiso hacer hincapié en el caso de Héctor, pues destaca que las pruebas que hay en su contra tienen una dudosa procedencia, señalando que bien se pudo pagar para que todo saliera de esta manera: "Actor condenado a pagar años de cárcel, gracias al dictamen de un perito de dudosa reputación, pagado de manera particular con un resultado y 'a modo'".

Por este motivo es que fue clara en que actualmente: "Estoy hasta la madre de tanta temeridad procesal", refiriéndose a que cada vez más la gente solamente habla y expone casos sin tener las pruebas ni sustentos 100 por ciento confiables o viables para que se puede llevar a la cárcel o tomar en cuenta una acusación de tal magnitud. Este criterio ha dividido mucho las opiniones, pues mientras algunos apoyan sus teorías, hay quienes señalan que debería de ser más solidaria con las mujeres.

Fuente: Tribuna del Yaqui