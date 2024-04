¿Kylie Jenner embarazada de Timothée Chalamet? Ella rompe el silencio y su respuesta sorprende

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La empresaria y estrella de reality Kylie Jenner ha desmentido rotundamente los rumores de embarazo con el actor Timothée Chalamet, luego de que el comediante Daniel Tosh afirmara salvajemente en su podcast que estaba esperando un hijo con el actor.

Timotheé Chalamet y Kylie Jenner

Tosh, de 48 años, hizo estas afirmaciones durante un episodio de su podcast, alegando que un empleado de una tienda de comestibles en Malibú le había revelado la información sobre la supuesta escena de embarazo en el programa Keeping Up With the Kardashians. Sin embargo, una fuente cercana a Jenner desmintió completamente estas afirmaciones, calificándolas como "100% falsas" y sugiriendo que el comentario del comediante era simplemente una estratagema para llamar la atención sobre su podcast.

Kylie Jenner, de 26 años, ha estado saliendo con Timothée Chalamet desde enero de 2023, después de su separación de Travis Scott, con quien comparte dos hijos: Stormi, de seis años, y Aire, de dos. Aunque recientemente han surgido rumores de separación debido a la falta de apariciones públicas juntos desde enero, una fuente confirmó que la pareja sigue junta.

Mientras Jenner se ha dedicado a promocionar su nueva línea de refrescos de vodka, Sprinter, Chalamet ha estado ocupado filmando su nuevo drama musical sobre Bob Dylan en Nueva York. Dirigida por James Mangold, la película se centra en un período de la vida del icónico cantante y compositor, y Chalamet interpreta el papel principal.

A pesar de los rumores y especulaciones, tanto Kylie Jenner como Timothée Chalamet han seguido adelante con sus respectivos proyectos profesionales, dejando claro que los comentarios infundados y las especulaciones sobre sus vidas personales no afectarán su enfoque en sus carreras y negocios.

Fuente: Tribuna