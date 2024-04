La cantante Andrea Ele aclara la controversia sobre su concierto en Tecate Pa´l Norte

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La joven artista Andrea Ele ha sido objeto de gran atención en las redes sociales luego de su presentación en el festival Tecate Pa´l Norte, donde se reveló que aparentemente solo una amiga estuvo presente como público durante su actuación. Este peculiar momento ha suscitado un amplio interés entre los seguidores de la música, llevando a Andrea a brindar una entrevista exclusiva al programa Ventaneando para esclarecer lo sucedido.

Yo estuve en Escenarios Acústicos y mi horario de entrada era las dos y media, y el evento lo abren las dos de la tarde, entonces yo sabía, cuando recién me dijeron mi horario dije ‘es muy posible que no haya tantas personas, pero no importa, yo así sea una o dos, o cinco o mil personas, siempre voy a dar lo mejor de mí’”, confesó Andrea durante la entrevista.

Andrea Ele

La cantante aseguró que su amiga no fue la única presente durante su actuación en el afamado festival. "La realidad es que sí es amiga mía esta chava, pero no es verdad que solo estaba ella, también estaba mi familia, otras personas. Mi papá, mi fan número uno, estaba enfrente, yo lo vi llorando, de hecho, casi no lo podía ver porque si lo veía sentía que me rompía más", explicó.

Sin embargo, Andrea Ele también aclaró el motivo por el cual no tuvo más acompañantes en su controvertida presentación. “El management donde estaba fue el que me consiguió esto, y la verdad es que sí llegué solita porque hubo unos cambios en la empresa en donde estaba, pero los sacamos”, manifestó.

Finalmente, la artista reveló que esta situación, a pesar de las especulaciones, ha resultado beneficioso para su carrera. "Yo pensé que iba a ser algo negativo en mi carrera, y al contrario, ha sido demasiado favorecedor, demasiado positivo. Me escribió Guaynaa, me han escrito varios, pero ahorita me acuerdo de Guaynaa, me ha traído comentarios muy lindos, muy bonitos", expresó con orgullo.

Con esta aclaración, Andrea Ele cierra la polémica en torno a su presentación en el festival, reafirmando su compromiso con su carrera artística y agradeciendo el apoyo recibido por parte de colegas y seguidores.

Fuente: Tribuna