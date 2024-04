Se volvió mujer: Tras perder exclusividad en Televisa, exactor de TV Azteca regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien gozó de un jugoso contrato de exclusividad en Televisa por más de 35 años y que también ha trabajado con TV Azteca, dio una tremenda sorpresa a todos sus seguidores debido a que este martes 2 de abril reapareció en el programa Hoy y dio una inesperada noticia. Se trata del querido Alejandro Camacho, quien habló de la posibilidad de casarse con su nueva novia, con quien tiene pocos meses de relación.

El histrión llegó a la televisora de San Ángel desde la década de los 80's y ha sido parte de exitosos melodramas como El Ángel Caído, Cuna de lobos, Muchachitas, Amor Gitano, Para volver a amar, Abismo de pasión y Yo no creo en los hombres. Pese a ser de los galanes más exitosos de la empresa, en alguna ocasión Camacho fue vetado y echado del canal por el mismísimo dueño, Emilio Azcárraga Milmo.

Alejandro contó a Adela Micha que él y su exesposa Rebecca Jones acudieron a la oficina de 'El Tigre' para ofrecerle un proyecto televisivo pero al ejecutivo no le gustó la propuesta y los corrió a ambos, aunque días después recapacitó y les llamó a su oficina. Después de dejar de ser exclusivo de Televisa, el actor tuvo la oportunidad de trabajar en empresas como TV Azteca, con la telenovela La Fiscal de Hierro, y Telemundo.

Antes y después de Alejandro Camacho

Durante la mañana de este martes 2 de abril Alejandro, quien se volvió mujer para interpretar a una anciana en la obra La Virgen Loca, reapareció en el Canal de Las Estrellas a través de una entrevista con el programa Hoy donde platicó lo contento que está con su nueva relación sentimental tras terminar su largo romance con Tere Salinas. Sin embargo, el primer actor descartó tener planes de casarse con su actual novia. "No, de ninguna manera".

El intérprete de 69 años explicó porqué no planea volver a casarse: "Ya lo hice, ya pasé por esas cosas y estoy viviendo otro tipo de experiencias, muy enriquecedoras, también le agradezco a Dios poder conocer personas que me amen". Alejandro dijo también que su pareja no tiene nada qué ver con el medio ya que se dedica a la banca y descartó que ella lo ayude a cuidar su economía, ya que prefiere enfocarse "en el presente"-

