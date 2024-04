Shock en Televisa: Sherlyn rompe el silencio sobre padre de André y hace fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y muy reconocida actriz de melodramas, Sherlyn, logró causar gran revuelo y dejar en completo shock a sus millones de espectadores, debido a que en una reciente entrevista la celebridad de Televisa optó por romper el silencio y ante los cuestionamientos sobre el padre de André, su único hijo, fue muy contundente e hizo una fuerte confesión sobre en dónde está.

Para nadie es un secreto que la reconocida actriz de novelas como Una Familia Con Suerte y ¿Qué Le Pasa a mi Familia?, después de varias relaciones y un divorcio, decidió cumplir su sueño de ser madre a través del proceso de inseminación artificial. Per como todo, en más de una ocasión se ha dicho que la realidad es que ella se embarazó de un político durante un fugaz romance y este no se hizo cargo, por lo que la actriz habría inventado dicho proceso.

Es por este motivo que en el programa Desiguales, una vez más se le cuestionó a la celebridad sobre el futuro de su pequeño y el cómo maneja las preguntas sobre qué responderá cuando le cuestioné por su padre, a lo que esta fue sumamente contundente al declarar que le dirá la verdad: "En un tubo de ensayo (está tu papá), doctora y, aunque suene súper complicado, es importante para las generaciones que de pronto están como casadas con otro tipo de familia a abrirse a esto".

Sherlyn y André. Internet

Ante este hecho, la doctora Nancy Álvarez, quién fue la que cuestionó sobre esto, dejó en claro que jamás quiso ofenderla o que se sintiera juzgada por esta situación, sino que le daba a ella esa duda él cómo ha manejado las cosas y si ya tiene pensado cómo lo abordará con su niño cuando llegué el momento de las preguntas: "A los niños no se les da más información de la que van requiriendo hasta cierto momento", expresó Sherlyn.

Finalmente, la actriz de Clase 406, afirmó que será lo más honesta con su pequeño siempre: "Cuando André me pregunte '¿mamá quién es mi papá?' yo le digo 'tu papá mi amor fue un hombre generosísimo que pensó en que había una mamá que quería ser mamá y él fue tan generoso que me dio este hermoso regalo que eres tú, pero él no vive con nosotros, él no es pareja de tu mamá y a él no lo conocemos'. Punto. El niño no tiene prejuicio".

