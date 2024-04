Sobrina de Aracely Arámbula filtra noticia de la 'depresión' de los hijos de Luis Miguel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Abigail Arámbula, que es mayormente conocida por ser la sobrina de la querida presentadora y también actriz de melodramas, Aracely Arámbula, acaba de presentar una entrevista en la que habló de la supuesta severa depresión que estarían padeciendo los hijos del famoso y querido cantante, Luis Miguel, con su tía, dando una inesperada noticia sobre sus primos en este momento.

Como se sabe, desde hace un par de días ha circulado que los hijos de Arámbula y 'El Sol de México' están atravesando por momentos muy complicados con un cuadro de depresión que tendrían ante los problemas con su famoso padre y su tan rumorado abandono. Es por ello que Abigail en el canal de YouTube de Qué Buen Chisme quiso responder al respecto de forma contundente que no se debe de creer en todo lo que se dice.

Primeramente quiso dejar en claro que si Daniel y Miguel, los hijos de las celebridades antes mencionadas, no aparecen ante los reflectores en por elección propia, no por imposición de alguno de sus padres, destacando que considera inapropiado que se lucre con su vida privada, en especial por ser menores de edad. Sobre el hecho de si no les afecta las publicaciones, este señaló: "Me imagino, ¿a quién le gusta que los sigan a todas partes?", y deberían de respetarlos.

Tras esto, la sobrina de la actriz de La Madrastra fue contundente y precisa al negar que estén deprimidos y afirmó que Arámbula cuida todo aspecto de sus primos: "Sí totalmente (descartó que estén en una depresión) eso se me hace feo, ellos son niños completamente normales, sus papás son los artistas no ellos. Ellos son muy buenos niños, muy buenos hijos también, están en una edad de cambios y mi tía siempre ha estado pendiente de ellos, orientándolos siempre".

Finalmente declaró que su tía es una gran persona y no deberían de señalarla: "Ella ha sido una gran madre y un gran padre. Eso sí lo voy a alegar, lo voy a defender siempre, es una gran mamá, siempre está al día, independientemente de la vida que lleve como artista y demás, eso sí me consta que siempre se ha hecho cargo de mis primos y hasta de mí y de todos, es una buena mamá, buena tía, buena hija, buena hermana".

