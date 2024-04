Tania Rincón y Paul Stanley tienen incómoda discusión en 'Hoy'; el actor abandona el foro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Tania Rincón, recientemente acaba de dejar a todos sorprendidos con su incómoda discusión en pleno programa en vivo de Hoy con su reconocido compañero, el famoso actor de melodramas y también presentador, Paul Stanley, el cual al ya no poder sostener más esta situación simplemente se alejó de lo que pasaba y abandonó el foro de Televisa.

Fue durante la emisión matutina del programa de la empresa San Ángel, que la reconocida psicóloga e integrante de esta, Estela Durán, se presentó para realizar una dinámica para aprender a decir que no, en la cual los presentadores debían hacer parejas para recrear situaciones en las que uno le hacía una petición al otro, el cual debía de decirle que no sin ser grosero, pero de manera contundente para que no quepa dudas.

En esta situación, los primeros en realizar la dinámica fueron Raúl Araiza y Andrea Escalona, siendo la primera la que debía de hablar con su colega para expresar que estaba mal financieramente y necesitaba que le prestara dinero, a lo que este tenía que decir que no, cosa que no hizo, pues solo le dio vueltas al asunto y en vez de afirmar que no podía darle nada, se salió por la tangente y se alejó de la situación.

Paul y Raúl se enfrentaron a Tania y Escalona. Internet

Después de esto, la expareja de Las Estrellas Bailan en Hoy tuvieron como temática el tener hijos, lo que hizo notar a ambos un pco incómodos, pero también muy divertidos, pues mientras que hablaban al respecto de su tema trataban por todos los medios no terminar riendo a carcajadas, pero al igual que Raúl, este no supo decir no y en vez de dar un argumento válido, también se salió por la tangente y hasta abandonó los foros diciendo que lo llamaban.

Finalmente, una vez que todos volvieron a aparecer en cámara, Estela, que se dice salió con Armando Araiza, hermano de 'El Negrito', destacó que para que todo funcione, ambas partes deben de ser sinceras y estar abiertas al dialogo para comprenderse, en especial para entender que hacer algo que transgreda al otro es una clase de violencia y está mal ejercer presión en alguien para que haga algo.

Fuente: Tribuna del Yaqui