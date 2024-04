¿Tiene cáncer? Actor de Televisa hace terrible confesión tras años en vuelto en adicciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor de Televisa y también reconocido presentador de TV, Armando Araiza, recientemente acaba de volver a emplear sus redes sociales para dejar a sus miles de seguidores sorprendidos al hacer una terrible confesión con respecto a su triste estado de salud durante los años envuelto en las adicciones del alcohol, los cigarros y estupefacientes diciendo que las enfermedades deben de joder...., ¿caso padeció cáncer?

Como se sabe, el conocido hermano de Raúl Araiza, al igual que este y sus famosos padres, debutó en la empresa San Ángel siendo apenas un joven hombre, en el año de 1983 con la novela, El Maleficio, tras lo que varias décadas más siguió formando parte de otros grandes éxitos, siendo Diseñando Tu Amor, en el año 2021, el último en el que apareció. Pero, junto a toda su fama, este también vivió adicciones.

No es un secreto para nadie que los hijos de Norma Herrera y el productor Raúl Araiza, a lo largo de sus vidas han pasado por varias rehabilitaciones por adicciones al alcohol y en el caso de Armando a las drogas, motivo por el que en más de una ocasión ja expresado que casi lo pierde todo, incluso su propia vida ante las enfermedades que estaba teniendo por causa de esta fuerte dependencia a los narcóticos.

Y ahora, de nueva cuenta Armando ha querido emplear su cuenta de X, antes conocida como Twitter, para recordar lo terrible que tuvo que pasar para darse cuenta que todo lo que consumía le dañaba: "Fumaba 2 cajetillas de cigarro al día. Me sentía mal. Mucha tos, no podía respirar, la piel seca, el aliento, la ropa, mi organismo cada día peor. Hoy cumplo 12 años 3 meses 1 día de no fumar. La mejor decisión. ¡Solo por hoy! Me la pelaaa ¡Fuck cáncer! #fuckcancer #nofumar #salud". Cabe recalcar que este jamás ha dicho si en algún momento enfrentó el temor de padecer esta enfermedad, pero se cree que sí dado estos mensajes.

Ante esto, sus millones de seguidores en las redes sociales han decidido pronunciarse para felicitarlo de haber dado un importante paso por el buen camino, con mensajes como: "Felicidades Armando, bendiciones y que sigas a si mejorando cada día", "Llevo una semana diciendo solo por hoy, no ha sido fácil pero allí vamos" y "Fue la mejor decisión tocayo...muchas felicidades", demostrando que cuando se quiere se puede.

