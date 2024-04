¡Tiene novio! Tunden a concursante de 'Survivor México' por besarse con compañero de tribu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Survivor México es un reality de pruebas físicas y mentales, sus concursantes nunca están exentos de controversias y polémicas de otra índole, como recientemente ocurrió con una de las integrantes de Jaguares. Resulta que en el más reciente episodio del programa conducido por Carlos Guerrero 'El Warrior' se pudo apreciar un romántico momento entre dos participantes, pero el problema es que ella tiene novio.

Los involucrados son Lu Pimienta y Jean Carlo Rivas, mejor conocido como 'Lobo', quienes la tarde de ayer lunes 1 de abril se apartaron del resto de los jaguares y se confesaron su atracción a la orilla de la playa. Mientras el capitán de la Tribu estaba recostado sobre la arena, la exintegrante de Halcones tomó la palabra para expresar sus sentimientos: "Tengo claro que no quiero causar problemas entre nosotros, no problemas sino que no quiero perder esto".

A lo que añadió: "No sé que sea esto, pero me gusta, ¿sí me explico?". En tanto que 'Lobo' no se quedó atrás y mencionó: "Me gustas y yo sé que tal vez por ahora...", dijo para luego pedirle un beso, a lo que Lu respondió dándole varios en la cara y en la boca para que "entregue calaveras". Durante una entrevista con la producción, esto confesó Lu: "Me estoy sintiendo muy cómoda con Lobo, estamos conectando de una forma muy linda".

Mientras que 'Lobo' mencionó esto en las entrevistas testimoniales: "Lo que más me gusta de Lu es la manera en la cual me calma me tranquiliza, tiene siempre ahí una sabiduría para decirme lo que necesito escuchar, motivación, paciencia", expresó el capitán. Las declaraciones de Lu y su compañero jaguar de inmediato causaron revuelo, sobre todo porque ella misma reveló frente a las cámaras que tiene novio e incluso le ha dedicado triunfos dentro de Survivor México.

Las redes sociales de TV Azteca de inmediato se llenaron de comentarios en contra de Lu, a quien no dejan de tachar de "infiel" y destrozan por traicionar la confianza de su novio que la espera fuera del programa: "Ya Survivor se está convirtiendo en Enamorándonos", "Pero si Lu tiene novio", "El novio de Lu quedó", "Esa calentura pasajera va a ser la perdición de Lobo", "Pobre el novio de Lu", fueron algunos de los comentarios.

Cabe resaltar que de inmediato se viralizó un mensaje que escribió el supuesto novio de Lu antes de que ella entrara a Survivor México, donde expresó todo su apoyo hacia su amada: "Hola amigos, les cuento que Lupita Pimienta, mi novia, fue seleccionada para participar en la nueva temporada de Survivor México que comienza el 11 de marzo. Les pido que la apoyen y si pueden seguirla en sus redes sería de gran ayuda", escribió en Facebook. Hasta el momento el supuesto novio de Lu no ha reaccionado a su amorío con 'Lobo' pero se espera que lo haga pronto.

Fuente: Tribuna