¿Bebé en camino? Claudia Martín deja en shock a Televisa al revelar si está embarazada

Claudia Martín, actriz de Televisa, confiesa si se encuentra embarazada de Hugo Catalán Internet

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz de melodramas, Claudia Martín, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que recientemente en una entrevista para el programa Hoy, hizo una confesión que logró dejar en completo shock a los millones de espectadores de Televisa, debido a que finalmente reveló si es verdad que está embarazada después de un par de años de relación, ¿acaso si hay bebé en camino?

Como se sabe, Martín en el 2021 y parte del 2022 estuvo en el centro del escándalo por su inesperada separación del famoso productor de TV, Andrés Tovar, al cual se le acusó de haberle sido infiel con la actriz y cantante, Maite Perroni. Poco después de esta separación tan escandalosa de forma mediática, la actriz encontró de nuevo el amor en el reconocido actor de melodramas, Hugo Catalán.

Esta relación sentimental ha dado mucho de que hablar, pues a lo largo del tiempo que han estado en una relación sentimental, se ha visto envuelta en rumores de que se casarían y en más de una ocasión señalaron que estaba en la dulce espera, sin embargo, la actriz de Fuego Ardiente se ha mantenido al margen de la situación, dejando en claro que no presta atención a los rumores que circulan a su alrededor.

Claudia con Hugo. Internet

Pero ahora, durante una entrevista en los foros de grabaciones de El Amor No Tiene Receta, confesó que no se cierra a la idea de casarse de nueva cuenta en la realidad, destacando que ella tiene en claro que no hay nada de malo en el matrimonio y si se da estará encantada: "Claro que sí (se casaría en la vida real), ya me he vestido tantas veces de novia en ficción y realidad que ya no pasa nada, yo feliz de la vida".

Finalmente, durante su charla para el matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, en cuanto a su embarazo, señaló que no es cierto, pero que al no provenir de un medio que considera serio, mejor no habla al respecto: "Ya ves y a parte yo decía, y aparte me preguntaban, y yo de '¿de dónde sacan?'... Fue una página ahí, no hagan caso, yo saldré a desmentir cuando sea una fuente ahí seria, pero cuando vi era página de chismes que son... la verdad no vale ni la pena ver".

Fuente: Tribuna del Yaqui