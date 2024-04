Escándalo en Televisa: Angélica María estalla ante la prensa por este importante motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida actriz, Angélica María, se encuentra en el centro de un inesperado escándalo, debido a que recientemente no pudo contenerse y ante la prensa algo molesta y sorprendida estalló contra una fan que le pidió una foto, debido a este importante motivo, lo que ocasionó que la reconocida actriz de Televisa se despidiera abruptamente de todos para ingresar al teatro.

Como se sabe, la noche del pasado viernes 19 de abril, Angélica se presentó en la obra de teatro de Oz El Mago, en la que una de las protagonistas es la famosa actriz y joven cantante, Lucerito Mijares. Dicha presencia fue para darle apoyo al talento que nota que tiene la joven, destacando que era igual que sus padres, con ese gran talento, elogiando lo que está logrando a su corta edad y que sea tan amable y simpática.

Precisamente, mientras que estaba por fuera y hablando con la prensa, varios de los fans que fueron al lugar para ver la obra de teatro, se comenzaron a acercar a la también cantante intérprete de temas como Eddy Eddy, para tomarle una fotografía, grabarla al hablar y por supuesto pedirle que les acepte el tomarse una foto con ellas, y así capturar el momento de que estuvieron juntas y pudieron intercambiar unas palabras.

Mientras que estaba respondiendo los cuestionamientos, una de las fans que estaba presente se acercó mucho a la famosa actriz de melodramas como La Fea Más Bella y le puso su celular aún más cerca en el rostro, por lo cual se molestó y no pudo evitar estallas expresando que debería de alejarlo de ella pues: "Me veo como un monstruo, no seas mala", suavizando al final su tono de voz y dedicándole una sonrisa después.

Finalmente sí se tomó la imagen, pero después de ello decidió despedirse de la prensa y de todos los presentes, diciéndole adiós a todos los presentes agradeciendo su amabilidad y simplemente se alejó con su usual elegancia y también se despidió de los fans que seguían alrededor, incluso le llamó a otra de las presentes para retratarse con ella de igual forma, calmándose de ese pequeño exabrupto.

