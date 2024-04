"Fraude en Telemundo": Exhiben la salvación en 'LCDLF' y fans estallan contra la producción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta se afirma que en hay un descarado "fraude en Telemundo", debido a que la actual líder de la semana, la presentadora de origen puertorriqueño, Patricia Corcino, acaba de exhibir a quién salvará dentro de La Casa de los Famosos durante la cena de nominados, por lo cual fans han arremetido en contra de la producción, asegurando que de seguro no harán nada para castigarlos y dejarán que hagan su "trampa" como en semanas pasadas.

Como se sabe, fue el pasado jueves 18 de abril cuando se reveló que aquellos habitantes que estaban en la lista de riesgo eran la famosa chef y presentadora, Alana Lliteras, el actor Paulo Quevedo, y todos los del 'Team Tierra', que es el modelo y actor, Rodrigo Romeh, la boricua Maripily Rivera, y finalmente el modelo y actor, Clovis Nienow, sin embargo, uno de ellos puede ser salvado de la eliminación por la persona que ganó el duelo de la salvación al líder de la semana.

Esta semana quién tuvo la fortuna de ganar el líder el pasado martes 16 de abril, fue Patricia, quién además logró mantener el beneficio de la salvación tras haberle ganado a Lupillo Rivera, lo cual se dice que también fue premeditado para que salven al único habitante de Fuego en riesgo, Paulo, dado a que se cree que una vez más Fuagua existe, aunque ellos se nieguen a reconocerlo todavía, y es precisamente esto lo que hace que se diga que hay fraude.

Pero, no solo se basan en teorías el canto de salvación, pues recientemente ha circulado a través de la red social X, anteriormente conocido como Twitter, compartieron un vídeo en el que se puede ver y escuchar el momento en que Alana le pregunta directamente a Patricia si va a salvar a Paulo y ella respondió muy segura que sí, hecho que está estrictamente prohibido en las reglas, que semana a semana se repite que no se puede ni decir o insinuar a quien se va a sacar de la lista de nominados.

En base a esta situación se expresa que en caso de que se diga el nombre de aquel que no deberá de pedir votos para salvarse de salir por lo menos en esa semana, La Jefa debería de anular dicha decisión, pero los fans afirman que no se hará nada, así como no se hizo nada la semana pasada que se dijo que iban a salvar a Geraldine Bazán y mandar a Patricia al Sum para que cualquiera de Tierra fuera eliminado, declarando que ahora van por Romeh.

Fuente: Tribuna del Yaqui