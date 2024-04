Harry Styles obtiene justicia: Arrestan y condenan a prisión a la acosadora del cantante

Comparta este artículo

Reino Unido.- El famoso y reconocido cantante británico, Harry Styles, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que recientemente se informó que este ha conseguido justicia en su caso de seguridad, debido a que la acosadora del cantante a pocos meses de que fuera arrestada por elementos de la policía de Londres, acaba de ser condenada a prisión por un breve periodo de tiempo, además de recibir varios citatorios para que se mantenga alejada de la celebridad.

Como se sabe, desde hace casi un par de años que comenzó a ser acosado por una mujer de 35 años de edad, que fue identificada con el nombre de Myra Carvalho, la cual además de seguirlo también le envió ocho mil cartas a Harry en menos de cuatro semanas, además de que lo siguió en varias ocasiones, incluso lo esperó en el aeropuerto hace un par de meses después de que viajara al lado de su actual pareja para pasar las vacaciones de invierno, ocasionando un gran temor en el propio cantante.

Ante este hecho, fue detenida por las autoridades correspondientes y llevada a juicio, en donde ella misma se declaró culpable de su cargo de acoso con el agravante de crear alarma y angustia considerable al intérprete de temas como As It Was, siendo condenada a 14 semanas de estar encarcelada el pasado martes 16 de abril en un Tribunal de Inglaterra, aún cuando su abogado señaló que solo sufrió un británico psicótico y debería de recibir ayuda psicológica y no estaba apta para declararse culpable ella misma.

Cabe mencionar que según el Daily Mail, además de los casi cuatro meses en prisión, también recibió una orden de alejamiento por alrededor de 10 años, además de que no podrá acudir a ningún evento en el que vaya a actuar el exintegrante de la famosa banda británica de jóvenes, One Direction, junto a una orden de alejamiento del área noroeste de Londres, donde se encuentra la residencia del cantante y por último la orden de no ponerse en contacto con Harry por ningún medio en todo ese tiempo.

En cuanto al cantante de origen británico, este no se ha pronunciado con respecto a este tema, pero se espera que muy pronto hable sobre la condena que se decidió ponerle a su acosadora por todas las actitudes que tuvo en el tiempo que estuvo bajo su radar, sin embargo, dada a la naturaleza tan hermética del cantante británico, no se cree que pueda hablar y simplemente continúe con su carrera como hasta ahora con todos los escándalos que lo han rodeado últimamente.

