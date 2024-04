¡La conoció en el aeropuerto! Cristian Castro admite que sí quiere casarse con su nueva novia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas no se ha dejado de hablar acerca del récord de relaciones amorosas del cantante Cristian Castro debido a que terminó su relación con Mariela Sánchez y días más tarde presentó a una nueva novia. Recientemente, el hijo de doña Verónica Castro y la argentina Ingrid Wagner fueron interceptados por reporteros, quienes les cuestionaron sobre cómo comenzó su historia de amor y esto revelaron.

La pareja fue captada llegando al Aeropuerto Internacional de Monterrey, luego de la presentación que el cantante brindó junto a Yuri en Guadalajara. A pesar de los señalamientos que Cristian ha recibido por iniciar un nuevo romance con Wagner a escasas semanas de finalizar su antiguo noviazgo, el artista mexicano prefiere ignorar las críticas y confesó lo feliz que se sintió por el recibimiento de sus fans:

Sí, por suerte estamos acá, enamorados, y acá las chicas que me siguen hace mucho tiempo, muchas gracias", expresó con una sonrisa a las cámaras de Ventaneando.

Por su parte, la abogada argentina no pudo evitar gritar a los cuatros vientos su amor por el intérprete de éxitos como Azul. "Súper enamorados, es súper romántico, mágico, la verdad que muy contentos", manifestó la también artista plástica. Sobre cómo se conocieron, Ingrid comentó que su historia comenzó en un aeropuerto: "En Londres, en el aeropuerto", dijo. Por su parte, Castro detalló que quedó encantada con ella desde que la vio:

La conocí en el aeropuerto y dije '¡Ay!, Dios mío, ¿este será un cisne o será…?', qué linda, se veía preciosa, y le pedí su número y bueno, ahí empezamos a hablar, y la verdad que tuvimos mucha buena onda".

Y a pesar de las pocas semanas de noviazgo que mantiene con Wagner, el también heredero de Manuel 'Loco' Valdés (qepd) no descartó matrimoniarse con ella. "Pero, pues claro, de eso se trata, de echarle leña al fuego, y es bonito que hemos tenido alegría. Ella tiene toda la alegría que a mí me falta, así que muchas gracias a ella", confesó. Y aunque su relación con la argentina lo ha colocado en el ojo del huracán, Cristian explicó el motivo por el que decidió darse una nueva oportunidad en el terreno sentimental tan pronto.

La verdad que nunca me había pasado como que así de pronto pasaran cosas rápidas", replicó.

Finalmente, Ingrid Wagner se dijo encantada de escuchar las melodías de Cristian durante sus shows, y no descartó que en breve pueda conocer a su suegra, Verónica Castro. "No, la verdad que no todavía, me encantaría conocerla, así que bueno, de apoco vamos a ir presentando a la familia", mencionó la extranjera antes de retirarse del lugar.

