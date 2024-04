¿Nuevo amor? Mía Rubín en vivo de Televisa habla de más y expone un secreto de Erik Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor y también cantante, Erik Rubín, se encuentra dando de que hablar, debido a que recientemente la mayor de sus dos hijas, la también actriz y cantante, Mía Rubín Legarreta, en un programa en vivo de Televisa, esta no se contuvo y habló de más, por lo cual terminó por exponer un secreto de su tan famoso padre, en medio de tantas polémicas sobre su vida amorosa, ¿acaso ha revelado que ya tiene un nuevo amor?

Cómo se sabe, a un año de la separación de Rubín con la famosa actriz de melodramas y reconocida presentadora de TV, Andrea Legarreta, se ha especulado que el famoso cantante ya ha tenido más de una pareja sentimental, vinculandolo a celebridades como integrantes de Kabah, incluso afirmaron que estaba a nada de salir del clóset y revelar su presunto amorío con el cantante, Apio Quijano, al que incluso acusaron de su separación.

Y ahora, el nombre del intérprete de temas como Happy, se encuentra acaparando titulares debido a que se encuentra formando parte del reality de canto, Juego de Voces, en los que padres e hijos del mundo del espectáculo se enfrentan en el escenario dejando que el público decida si los 'Consagrados', artistas con una amplia trayectoria, o los 'Herederos', que apenas comienzan a cantar, se llevan el punto ganador de la competencia de canto.

Mía y Erik. Internet

Es precisamente por su participación en dicho reality show que ambos se presentaron en el programa de Netas Divinas, en donde la joven cantante se río al recordar que lamentablemente no pudo contener su lengua y terminó por balconear accidentalmente a su padre, revelando que si no come a sus horas se pone de muy mal humor, señalando que por desgracia no será la última ocasión en la que la vieran exponiendo temas que nadie o muy pocas personas conocen de su famoso padre.

Precisamente en ese momento la joven intérprete de temas como Diablo, una vez más no pudo contener su lengua para exponer que una vez más se encuentran trabajando en un nuevo proyecto juntos, pero cuando este quiso dar más detalles de la nueva música que crean, la joven la reprendió mientras que señalaba que por ahora no lo dejaban ni decir nada de lo que se encuentran haciendo o si quiera el nombre de una canción, asegurando que pronto los sorprenderían.

Fuente: Tribuna del Yaqui