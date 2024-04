¿Por qué las nuevas generaciones desconocen 'Crepúsculo'? Actrices de 'Abigail' explican

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El fenómeno cultural de la saga Crepúsculo, que marcó a toda una generación con su historia de vampiros y hombres lobo, parece estar perdiendo relevancia entre las nuevas generaciones. Melissa Barrera y Alisha Weir, actrices de la película Abigail, ofrecen una perspectiva sobre este cambio de tendencia.

La saga Crepúsculo, protagonizada por Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner, se convirtió en un fenómeno cultural de gran impacto en su época. Sin embargo, a pesar de su popularidad, las nuevas generaciones parecen estar perdiendo interés en estas películas que una vez fueron tan influyentes.

A pesar de que las películas de Crepúsculo no fueron necesariamente aclamadas por la crítica como obras maestras del cine, lograron captar la atención de millones de personas en todo el mundo. Escenas icónicas como la entrada de Bella Swan al salón de clases o el famoso Where have you been, loca? de Jacob Black todavía resuenan en la memoria de muchos.

Sin embargo, en pleno 2024, la fiebre por los vampiros y hombres lobo parece estar desvaneciéndose entre las nuevas generaciones. Alisha Weir, una joven actriz que interpreta a una sanguinaria vampira en la película Abigail, confesó durante una entrevista que nunca ha visto Crepúsculo. Este hecho ilustra cómo la saga está perdiendo relevancia entre los adolescentes de hoy en día.

Durante la entrevista, Melissa Barrera y Alisha Weir bromearon sobre la posibilidad de enviar a su personaje, Abigail, al universo de Crepúsculo, revelando así la falta de conocimiento de Weir sobre esta franquicia cinematográfica. A pesar de su falta de familiaridad con Crepúsculo, Weir ha demostrado su talento como actriz con tan solo 11 años de edad, lo que sugiere que las nuevas generaciones están interesadas en nuevas historias y personajes que se apartan de los clásicos de hace una década.

La falta de interés de las nuevas generaciones en Crepúsculo podría marcar el principio del fin para esta saga entre los adolescentes. Sin embargo, el legado de estas películas seguirá vivo en la memoria de aquellos que fueron testigos de su impacto cultural en su momento. Mientras tanto, películas como Abigail continúan ofreciendo nuevas y emocionantes historias para entretener al público de hoy en día.

