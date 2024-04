¿Se burla de Sergio Mayer? Bárbara Mori habla del cambio de apellido de Sergio Mayer Mori

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Bárbara Mori, está en medio del escándalo, debido a que recientemente habló del inesperado cambio de apellido que se hizo su único hijo, el joven actor y cantante, Sergio Mayer Mori, que de ahora en adelante eliminará el apellido de su padre, él actor y funcionario público, Sergio Mayer, revelando que es lo que piensa al respecto de la situación, ¿acaso se burla del actor de Televisa?

Como se sabe, el actor de la serie Rebelde, remake de la página de streaming Netflix, hace poco que confirmó que iba a cambiarse el nombre artístico, retirando de este el apellido Mayer, manteniendo únicamente el de la reconocida actriz, pues prefería que no se le vinculara con su polémico padre, dado a que los prejuicios que conlleva esto siente que podrían afectar su naciente carrera musical, afirmando que por eso quería empezar lejos de su sombra.

Mientras que el padre de Sergio expresa lo mucho que entiende a su hijo por esto, la actriz de Rubí se enfocó en señalar el significado de su apellido y sus orígenes, además de destacar que se siente feliz de que la honrre de esa manera: "Hicimos una canción juntos, que quería que la cantara con él, pero no, no para nada, este es su momento, es su noche. Pues… le gust… no sé, pues a lo mejor, es probable, ¿qué sé yo?, o sea, ¿qué te digo?, me parece increíble".

En cuanto a su apellido, declaró que tiene un origen asiático, mencionando que en un viaje encontraron tumbas de sus ancestros y también les rindieron homenaje: "Acabo de estar en Japón, visitando las tumbas de mis ancestros, de todos los Moris, y encontré las tumbas llenas de hierba, toda la vegetación crecida, como abandonadas, y las limpiamos entre Fernando y yo, y unas personitas hermosas que me acompañaron, cortamos la vegetación, las tallamos con una esponjita, les pusimos flores".

Finalmente, declaró que estaba agradecida por todo lo que han pasado en su vida, pues sabe que por ellos es que han recibido gran parte de lo que ahora poseen: "Le agradecí a mis ancestros por todo lo que han hecho por nosotros, entonces el Mori trae una carga muy hermosa, es una cultura en Japón muy bella, significa bosque".

