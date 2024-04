Taylor Swift muestra lindo video con Travis Kelce en donde él la llena de besos

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - En un clip recientemente publicado en YouTube, Taylor Swift dejó al descubierto un dulce momento con su novio, Travis Kelce, mientras ambos bailaban y se besaban en la cocina.

El video, que acompaña el lanzamiento de su nuevo video musical Fortnight, muestra a Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, dándole un beso rápido a Swift en la mejilla mientras ella prepara la cena. En otro fragmento, Swift, vestida con una camiseta negra sin mangas y jeans, revuelve la comida mientras Travis se acerca para darle un beso sorpresa. la famosa, de 34 años, visiblemente sorprendida por el gesto, estalla en risas, creando un momento íntimo y cómodo entre la pareja.

Además de estos momentos de ternura, el video recopilatorio muestra a Swift realizando diversas actividades cotidianas, como hacer ejercicio, coser, hacer manualidades, cocinar, jugar al pickleball y pasar el rato con amigos en un bote. Incluso su gato, Benjamin Button, hace una aparición encantadora.

Los fanáticos elogiaron a la celebridad por compartir estos momentos íntimos de su vida, destacando su autenticidad y felicidad. Muchos expresaron su alegría por verla disfrutar de la vida cotidiana junto al jugador

El lanzamiento del video coincidió con el estreno del nuevo álbum de Swift, The Tortured Poets Department, que presenta canciones sobre varios aspectos de su vida amorosa, incluida su relación con Kelce.

Aunque Swift ha mantenido su romance con Kelce más público que relaciones anteriores, ha expresado su deseo de vivir una vida amorosa normal y auténtica, sin esconderse de la atención pública. "Todo depende de con quién estés", dijo en una entrevista pasada que se trajo de vuelta a la mesa.

Si tienen un problema serio con eso, entonces, supongo, te escondes o lo que sea. Pero eso no me gusta mucho".

Y subrayó: "Me hace sentir como si estuviera huyendo de la ley o algo así. No quiero sentir que soy como una fugitiva. Como, 'Oh, Dios mío, estamos teniendo una relación. Mejor ponte una máscara y esas cosas'".

Además, la cantante añadió que su romance ideal sería "normal. Eso sería bueno. ... Prefiero vivir mi vida".

Desde que comenzaron a salir el verano pasado, Swift y Kelce han sido vistos juntos en varios eventos, incluidos juegos de fútbol y conciertos de Swift. La pareja parece disfrutar de su relación, mostrando su química en público y en las redes sociales.

Fuente: Tribuna