Taylor Swift revela sutilmente que 'So High School' está inspirada en Travis Kelce

Los Ángeles, California. - Taylor Swift ha dejado a sus fanáticos con una dulce sorpresa al insinuar que su canción So High School, del álbum The Tortured Poets Department, está inspirada en su novio, Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs. En el video lírico de la canción, la famosa destaca estratégicamente las iniciales "T" y "K" de Kelce en el momento clave de los 45 segundos, aparentemente confirmando las sospechas de los fanáticos sobre la inspiración detrás de la canción.

La especulación sobre la conexión de la canción con el atleta aumentó cuando el jugador de la NFL compartió un clip en su podcast New Heights, en el que parodia a su padre, respecto a esto la letra dice: "Tengo ganas de reírme en medio de la práctica / A esa impresión que hiciste de tu padre otra vez".

Travis Kelce y Taylor Swift

Los Swifties, como se les conoce a los fanáticos de Taylor Swift, habían estado teorizando sobre la inspiración detrás de la canción antes de estas revelaciones. Señalaron referencias en la letra que sugieren eventos específicos en la relación de la muy querida pareja, como su primera cita pública nocturna y momentos compartidos.

De hecho, esta parte del sencillo: "Abre la puerta de mi auto, ¿no es dulce? (que dulce / Luego llévame al asiento trasero)", haría referencia a su primera cita.

Pero eso no fue todo, pues también cantó: "¿Me vas a casar, besar o matar? (Mátame)", lo que habría sido una referencia directa a un juego que le hicieron al atleta profesional en AfterBuzz TV y es que, en un clip viral de 2016, le preguntaron a quién "besaría, se casaría o mataría" entre Swift, Katy Perry y Ariana Grande, sobre esto, dijo que mataría a Grande, se casaría con Perry y besaría a Swift.

Además de So High School, los fanáticos también creen que otras canciones del álbum, como The Alchemy, están inspiradas en Kelce, con referencias a su carrera en el fútbol americano y su éxito en la NFL. Aunque Swift también escribió canciones sobre sus ex, como Matty Healy y Joe Alwyn, Kelce parece no tener problema con que ellos sean parte de la inspiración detrás de la música de su pareja.

Esta revelación ha emocionado a los fanáticos y ha agregado un nuevo nivel de conexión entre Swift y su audiencia, que aprecia la honestidad y autenticidad de la cantante en su música.

Fuente: Tribuna