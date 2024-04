Tras 60 años al aire, actriz de Televisa anuncia su retiro por fuerte motivo; a esto se dedicará

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado más de 60 años al aire en exitosos proyectos, la reconocida actriz de Televisa y muy querida comediante, María Antonieta de las Nieves, recientemente acaba de brindar una entrevista para Sale el Sol, en la que siendo completamente sincera anunció su retiro de los escenarios y de la TV, aclarando el fuerte motivo de esta decisión, además de revelar a que se dedicará.

Como se sabe, fue en el año de 1957 cuando María obtuvo su primer papel dentro del cine mexicano con el filme de Pulgarcito, que se estrenó en 1958, lo cual le abrió las puertas de la TV en la empresa San Ángel, con el programa Senda Prohibida, tras lo cual dio un salto a los melodramas, formando parte de melodramas como La Leona y Estafa de Amor, además de triunfar en giras teatrales y hasta musicales.

Pero, sin lugar a dudas su mayor papel y que le dió la gran fama que aún hoy en día sigue vigente, fue su participación en el programa de comedia, El Chavo del 8, siendo el personaje de 'La Chilindrina', resultando ser de los más queridos del público dado a su simpatía y el hecho de que muchos se identificaban de forma paternal con los berrinches, sin embargo, su toque más característico es el llanto tan estridente y molesto.

María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina. Internet

Pero ahora, tras casi siete décadas de éxito y volver al teatro tras 20 años lejos de este con la obra, Los Huevos de mi Madre, se dijo feliz de poder estar sobre él escenario, pero que sería la última ocasión, afirmando que una vez acaben con la gira de retira; "Estoy anunciando mi retiro del teatro y de todo lo que es del espectáculo con esta obra, Yo siento que voy a cerrar con broche de oro, Dios quiera que así sea".

Según 'La Chilindrina, va a ha dejar todo el espectáculo de forma definitiva y ya no solo es de dientes hacia afuera, destacando que: ",Ahora sí es definitivo porque "ya no puedo estar saltando, brincando, lo que hacía con la Chilindrina ya no lo puedo hacer", afirmando que a su edad ya no quedaba más que despedirse y agradecer el apoyo, destacando que lo haría con un concierto masivo como su emblemático personaje, posiblemente gratuito.

Fuente: Tribuna del Yaqui