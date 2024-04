Tras 'veto' de 'Hoy' y traición, Ferka hunde a Televisa al exponer manipulaciones en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que supuestamente fuera vetada del programa Hoy y las novelas por haberlos traicionado con TV Azteca, la famosa actriz y reconocida presentadora, Ferka, recientemente hizo una fuerte declaración con la que logró hundir a Televisa, debido a que al sincerarse con sus fans expuso manipulaciones que había entre los habitantes y producción de La Casa de los Famosos México.

Como se sabe, en el año del 2023 se estrenó la primer temporada del afamado reality show, que por ahora se encuentra siendo transmitido por Telemundo, en el cual María Fernanda Quiroz fue una de las participantes, que desgraciadamente no logró llegar a la final y al igual que varios de sus colegas en el 'Team Cielo' fue bastante odiada por el público y se vio envuelta en una serie de malos comentarios en su contra.

Y esta situación fue retomada recientemente por uno de los seguidores en Instagram de la exparticipante de Inseparables, pues durante una dinámica de preguntas y respuestas, este no tuvo reparos en señalarle honestamente lo que pensaba de ella en dicho reality show, y que al verla en MasterChef Celebrity le estaba cayendo mejor: "En La Casa de los Famosos me caíste muy mal la verdad, pero aquí estoy amando tu faceta, siento que eres tal cual tú. Éxito".

Ferka en MasterChef Celebrity. Internet

Ante este hecho, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy reveló que el motivo es que en el relity show no pudo ser ella, mientras que en el de cocina ha sido libre, destacando que hubo muchos factores que no les permitieron que se conocieran mejor: "Aquí soy yo, libre y auténtica. En la casa lamentablemente no me dejaron ser, no me dejaron jugar, no me permitieron salir e interactuar con algunos y se permitieran conocerme".

Finalmente, destacó que los motivos es que varias celebridades ya llegaron con un juego específico, además de que no compartía pensamiento con muchos otros y prefería mantenerse al margen de estos en la medida de lo posible: "Llegaron con manipulaciones haciendo equipo y dividiendo la casa, además existían seres misóginos y llenos de miedo por estrategias. Agradezco tu honestidad y comentario".

Ferka revela verdades de La Casa de los Famosos. Instagram @ferkq

Fuente: Tribuna del Yaqui