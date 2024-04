¿Adiós Ferka? Jorge Losa habla del verdadero amor de su vida e impacta a Televisa con esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como se sabe, el famoso actor de melodramas y deportista español, Jorge Losa, de nueva cuenta está causando un gran revuelo, debido a que recientemente acaba de revelar quién fue su el verdadero amor de su vida, con lo cual logró dejar completamente impactados a los millones de espectadores en Televisa, por este fuerte motivo, ¿será acaso que le dijo adiós a Ferka?

Como se sabe, desde hace un año que María Fernanda Quiroz se encuentra en una relación sentimental con Losa, la cual se ha visto envuelta en varios rumores de embarazo y otras sobre las presuntas verdaderas orientaciones del actor de melodramas. Pero ahora, todo ha dado un giro completo, dado a que durante el programa Qué Buena Hora, el actor de melodramas se unió a la conversación sobre las exparejas.

En la mencionada conversación, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy reveló quién es el amor de su vida y que aún mantiene contacto con esa persona y la actual pareja: "La primera novia que tuve fue el amor de mi vida, duré con ella dos años. Ella me dejó por otro, y hoy en día el novio actual ha tenido dos hijos con ella. Es uno de mis buenos amigos en España, y hoy en día voy allá y me junto con ellos para tomar un café con los dos, y me llevo súper bien con los dos".

Pero a diferencia de de la actual pareja de Ferka, el famoso actor de melodramas de origen peruano, Nicola Porcella, tomó la palabra para dejar en claro que él no podría haber tenido una relación tan amistosa con su expareja y menos el poder convivir de esa forma con la actual pareja, en especial si es que la ruptura se dio por una tercera persona, causando un pequeño debate entre los presentes.

Ante este hecho, a través de las redes sociales el famoso exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy comenzaron a comentar que admiraban al español por tener tanta madurez y buscar la manera de estar en paz con él mismo y no amargarse: "Muy bien tú JORGE, así deberían pensar todos los seres humanos", "La libertad para amar a quien mejor te convenga debería ser respetado por TODOS" y "Que madurez de Jorge".

