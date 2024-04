Justin Bieber desconsolado se despide de su gran amigo, el rapero Chris King

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El mundo de la música está de luto tras la trágica noticia del fallecimiento del rapero Chris King, amigo cercano de Justin Bieber y una figura querida en la escena musical. La estrella del pop canadiense utilizó su cuenta de Instagram el sábado para rendir homenaje a su amigo, compartiendo una conmovedora publicación que reflejaba la profunda conexión entre ambos artistas.

En su historia de Instagram, Bieber compartió una publicación de diciembre de 2023 que mostraba a él y a King abrazándose, acompañada de un mensaje emotivo: "Te amo hermano. Esto duele. Por favor, mantengan a su familia en sus oraciones. Nos vemos en el paraíso, hermano". La pérdida de King ha dejado un vacío en la vida de Bieber y en la de muchos otros que lo conocieron y apreciaron su talento.

Historia de Justin Bieber

La noticia del fallecimiento del rapero fue confirmada por su mejor amigo, el rapero Trippie Redd, a través de las redes sociales. Aunque los detalles sobre su muerte aún no han sido revelados oficialmente, se ha especulado que podría estar relacionada con un presunto tiroteo en Nashville, Tennessee. Trippie rindió homenaje a King compartiendo fotos de ambos y expresando su profundo dolor por la pérdida.



Historia de Justin Bieber

La comunidad musical se ha unido para recordar a Chris King y celebrar su legado artístico. Figuras como Machine Gun Kelly también han expresado su tristeza por la noticia, compartiendo recuerdos y mensajes de despedida para el fallecido rapero. "Me rompieron el corazón con esto. Que me jod...n sabiendo que se suponía que iba a enlazar contigo en Nashville, pero tomé el vuelo anterior. Los freestyles nocturnos en el estudio no serán lo mismo sin ti, mi Brudda”.

Esto es triste de verdad. Las calles ya no tienen código. Bro vino a hacer un show y compartir su talento y yo respondí por la vibra. Estoy enfermo”, finalizó MGK.

La influencia de Chris King en la escena musical no será olvidada, y su partida deja un hueco en los corazones de aquellos que lo admiraban y lo amaban. En medio de la conmoción por la repentina pérdida de Chris King, los fanáticos y amigos se unen en el recuerdo de su vida y su música. Su presencia en la industria musical será extrañada, pero su legado perdurará a través de su arte y su impacto en quienes lo conocieron y lo apreciaron como amigo y como artista.

Fuente: Tribuna