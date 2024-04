¿Sufre recaída? Tras alcoholismo y duro divorcio, actor de Televisa da una triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sufrido de alcoholismo y atravesar un duro divorcio, el famoso actor de melodramas y reconocido presentador de TV, Raúl 'El Negro' Araiza, brindó una entrevista en la que abrió su corazón y dio una muy triste noticia que dejó a más de uno sorprendido y a otro completamente incrédulo y sin creerle a la estrella de Televisa, ¿será acaso que tuvo una recaída en las adicciones?

Cómo se sabe, el famoso presentador del programa Hoy a lo largo de sus casi cuatro décadas al aire se vio envuelto en muchos dramas a causa de su severa adicción al alcohol, misma que incluso en una ocasión lo hizo hacer un desfiguró en pleno aeropuerto y serle infiel a la madre de sus dos hijas, con la cuál duró 24 años de matrimonio. Pese a su problema con la bebida y la infidelidad, su matrimonio logró sobrevivir, sín embargo, a finales del 2020 terminaron por acuerdo mutuo, declarando que aunque es duro consideran que fue lo mejor.

Ante este hecho, la vida amorosa de famoso actor de La Desalmada ha estado en altos y bajas, pues ha pasado por tres relaciones, siendo la última con Katalina García, a quien conoció en Instagram. Por desgracia este amor amor concluyó, por lo en una reciente entrevista a las afueras de la empresa San Ángel, Raúl declaró finalmente que los llevó a tomar caminos separados, ¿acaso fue falta de amor o una infidelidad?

Raúl Araiza. Internet

Luciendo bastante decaído, pero con mucho optimismo, el presentador de Miembros Al Aire señaló que todo se debe a falta de tiempo por todo el trabajo que ha tenido en los últimos meses y eso creo una brecha muy grande: "Los procesos son difíciles, pero aquí no fue ni por ella ni por mí. Siempre ha habido mucho amor, pero las circunstancias de la vida son distintas. Yo empecé una serie y no tenía ni un minuto, y las relaciones requieren tiempo y detalles, sobre todo estar".

Ante este hecho, el padre de Camila Araiza declaró que él no le desea nada malo a su expareja y envío este emotivo mensaje para dejar en claro que todo quedó en los mejores términos, o al menos por su parte: "No tengo más que estar agradecido con Catalina porque fue una mujer importantísima en mi vida. Siempre la voy a querer. Es una persona a la que a veces te encuentras a destiempo y duele más".

Finalmente, el actor de Amor Mío dejó en claro que por el momento no quiere comenzar una nueva relación sentimental, pues considera que para ello se requiere mucho tiempo: "Sí, pero por el lado positivo es que me faltaba tiempo para mí en vez de andarme presionando y andar quedando mal. Pero también el amor es dejar ir y decir ‘no te voy a hacer perder tu tiempo. Creo que me toca estar solo un tiempo lo más que pueda. No necesito pareja, me encanta estar solo".

Raúl y Katalina. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui