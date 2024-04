Sydney Sweeney responde a los comentarios despectivos de Carol Baum; la llamó "fea y sin talento"

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La talentosa actriz Sydney Sweeney está enfrentando con valentía y dignidad los insultos lanzados hacia ella por la productora Carol Baum durante una proyección de la película Dead Ringers de 1988. Los representantes de Sweeney han emitido una respuesta firme ante las palabras despectivas de Baum, expresando su decepción por el comportamiento de la productora.

"Qué triste que una mujer en la posición de compartir su experiencia elija atacar a otra mujer", declaró un representante de Sweeney a Entertainment Weekly. "Menospreciar injustamente a una colega productora dice mucho sobre el carácter de la Sra. Baum".

Crédito: Internet

Los comentarios ofensivos de Baum surgieron durante un evento en el Jacob Burns Center en Pleasantville, Nueva York, donde estaba en conversación con la crítica de cine del New York Times, Janet Maslin. Baum mencionó a Sydney Sweeney, de 26 años, dos veces nominada al Emmy, expresando su confusión sobre el fervor que rodea a la actriz.

Hay una actriz a la que todo el mundo ama ahora: Sydney Sweeney. No entiendo a Sydney Sweeney", comentó Baum. "Vi esta película que no se puede ver, lo siento por las personas que aman esto... comedia romántica en la que se odian

La productora Baum continuó sus críticas hacia Sweeney, cuestionando su aparente popularidad y talento. Incluso mencionó haber discutido sobre la actriz en su clase de producción en la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC, planteando interrogantes sobre su apariencia y habilidades actorales.

Crédito: Internet

Los representantes de Carol Baum no han respondido aún a las solicitudes de comentarios de Entertainment Weekly sobre este asunto. Carol Baum, conocida por producir 34 películas en su carrera, incluyendo éxitos como Father of the Bride y Buffy the Vampire Slayer, además de publicar un libro sobre producción creativa, ha generado controversia con sus comentarios hacia Sydney Sweeney.

Por su parte, Sydney Sweeney ha ganado reconocimiento por su notable trabajo en programas de televisión como The Handmaid's Tale y Euphoria, así como en películas que ha producido y protagonizado, como Anyone But You, Immaculate y Madame Web.

Fuente: Tribuna