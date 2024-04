Al borde de la muerte: Actor de Televisa cayó por barranco de 40 metros y así se encuentra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor de Televisa y también comediante, Pablo Valentín, acaba de dejar en claro lo agradecido que se encuentra con la vida, debido a que estuvo al borde de la muerte después de que tuvo un accidente en su hogar y cayó por un barranco, destacando que él calcula que tenía una profundidad de al menos unos 40 metros, revelando las secuelas que le quedaron y cómo se encuentra actualmente.

Fue en el año del 2018 cuando el reconocido actor de Vecinos desgraciadamente se vio en una situación de estar al borde de la muerte, pues mientras que estaba arreglando unos detalles de su hogar, tuvo un accidente que pudo haber acabado con su vida y además de todo dejarlo cuadrapléjico, señalando que fue por muy poco y gracias a los médicos que logró salvar su vida. Por este motivo en una entrevista con TV Notas habló de como se encuentra hoy en día.

Ante esto, narró como fue que pasó el tema del accidente, señalando que desgraciadamente fue culpa suya por no haber medido los riesgos, estando casi dos meses encamado para recuperarse: "Estaba cortando una rama. Me subí a una barda de forma imprudente. Corté la rama, me ganó el peso y me caí a un barranco de cuarenta metros. Me rompí cuatro huesos: Sacro, columna, pelvis y omóplato. Los doctores me dijeron que estuve a punto de quedar cuadrapléjico. Estuve mes y medio en cama. Afortunadamente la libramos".

Pablo Valentín. Internet

Debido a esto, el actor de El Maleficio, destacó que al ver su vida a punto de terminar, aprendió que es mejor valorar lo que se tiene y no lamentarse por las cosas que no se pudieron dar, pues todo pasa por un motivo: "He aprendido que te puedes ir en cualquier momento. Valoras más lo que tienes. Cada día que me despierto lo hago con la mentalidad de 'un día más de vida' y 'un día menos de dolor'. Pensé que no la iba a librar, pero Dios me hizo entender que aún no tenía que irme".

Finalmente, Pablo declaró que aunque tras salir del hospital ha tenido los cuidados, la realidad es que fue un golpe tan duro y unas lesiones tan severas que aún hoy en día vive las secuelas de este lamentable accidente, pero que agradece sentirlas, pues eso es la prueba de que sigue con vida: "Aún tengo varias secuelas del accidente, como dolores en la columna baja, pero lo que me importa es que, gracias a Dios, estoy vivo".

Pablo en escena de Vecinos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui