Ana Bárbara responde a su madre y defiende a Ángel Muñoz; niega violencia y encarcelamiento

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, acaba de dar una contundente respuesta a su madre, doña María de Lourdes Motta, donde culpa al prometido de la cantante, Ángel Muñoz, de haberla distanciado de su familia tras imponer su postura contra el maltrato que su yerno presuntamente comete contra sus nietos, por lo cual esta lo defiende negando la violencia y su encarcelamiento.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, entre ellos el programa Hoy, la llamada 'Reina Grupera' fue cuestionada por las declaraciones de su madre contra su pareja en la que señala que tiene un pasado delictivo y que inclusive a ella la sacó con violencia de su hogar por defender a sus dos nietos, por lo que la famosa cantante inmediatamente dijo: "Pues como no la he visto, no tengo respuesta al respecto".

Al escuchar que uno de los reporteros le mencionó la frase de la señora Motta en la que pide que Dios le preste vida para ver a sus hijos otra vez unidos ante el pleito legal con Ana Bárbara y Francisco Ugalde, la intérprete de Y Lo Busqué replicó de forma contundente: "Lo único que te puedo decir es que mi madre, es mi madre, y más allá de todo siempre va a haber amor, las diferencias son otras cosas".

Sobre el relató de doña María de Lourdes con relación a que fue expulsada violentamente de la casa de su la creadora de Qué Poca en Los Ángeles tras defender a sus nietos de ser maltratados por su yerno sin que la artista interviniera, la famosa intérprete del regional mexicano comentó: "No lo sé mi amor, la verdad no tengo ni idea, yo venía volando si se dan cuenta ¿no?, oigan me tengo que ir, sabes que les agradezco siempre".

Destacando que este tipo de situaciones no puede controlarlas porque están fuera de sus manos, la ganadora de ¿Quién es la Máscara? recalcó que puede lidiar con estos problemas gracias a que cuenta con el apoyo de su prometido: "Pues el amor, ¿qué te digo?, el amor también, tengo mucho amor en mi vida, y a pesar de lo que está pasando hay mucho amor, tengo a mi pareja. Imagínate que a ti te estén acribillando a cada rato, pues sería muy pesado y más que tu sabes, Ángel ya se los dije, es una persona maravillosa y voy a estar con él y él conmigo porque nuestra pareja es fuerte y está basada en el amor".

Ana Bárbara con sus hijos y Ángel. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui