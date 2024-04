Anne Hathaway recuerda experiencia con pruebas de química "asquerosas" en la década de los 2000

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Anne Hathaway, la talentosa actriz conocida por su papel en El diario de una princesa, abrió sobre una práctica común en la industria del entretenimiento en la década de los 2000: las pruebas de química que implicaban besar a múltiples actores. En una entrevista con V Magazine, Hathaway, de 41 años, reveló que fue presionada para participar en estas pruebas, a pesar de que las encontraba "asquerosas".

Según Hathaway, se le ofrecieron 10 opciones de actores para realizar pruebas de química, las cuales implicaban besarse con cada uno de ellos para evaluar la compatibilidad en pantalla. Aunque la actriz no citó ninguna película específica, describió esta práctica como "la peor manera" de evaluar la química entre los actores. "En la década de los 2000, y esto me pasó a mí, se consideraba normal pedirle a un actor que se besara con otros actores para probar la química, que en realidad es la peor manera de hacerlo", manifestó la famosa.

Me dijeron: 'Tenemos 10 muchachos que vienen hoy y estás elegido. ¿No estás emocionada de besarte con todos ellos?'", platicó. "Y pensé: '¿Me pasa algo?' porque no estaba emocionada. Pensé que sonaba asqueroso".

A pesar de su disgusto inicial, Hathaway sintió la presión de no ser etiquetada como "difícil" en la industria, por lo que optó por seguir adelante con las pruebas. Reflexionando sobre esa época, Hathaway señaló que era consciente de lo fácil que era perder oportunidades si se ganaba una reputación negativa.

En contraste con estas experiencias pasadas, Hathaway tuvo un papel activo en el proceso de casting para su nueva película, The Idea of You. En lugar de realizar pruebas de química tradicionales, la actriz optó por un enfoque diferente: pidió a los actores que cantaran una canción que creían que sus personajes disfrutarían y luego realizaran una improvisación juntos.

Finalmente, Nicholas Galitzine fue elegido para el papel después de una audición memorable en la que eligió una canción de The Alabama Shakes que impresionó a Hathaway. La película, basada en el bestseller de Robinne Lee, ha generado controversia debido a la diferencia de edad de 14 años entre los personajes principales, pero Hathaway y otros defensores han argumentado que la historia refleja situaciones comunes en la vida real y merece ser contada sin prejuicios.

Fuente: Tribuna