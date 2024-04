FOTO: Christian Nodal se hace 'extravagante arreglito' en los dientes y desata indignación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los aspectos que suele acompañar a la fama es una gran fortuna; no por nada, el famoso barrio de Beverly Hills está lleno de mansiones con grandes extensiones de terreno y rodeadas de lujos. Algo que es de destacar es que las estrellas mexicanas tampoco se quedan atrás, por lo que de vez en cuando presumen alguna extravagancia a través de sus redes sociales. Por un lado se encuentra Thalía, quien fue cancelada hace un par de años por comer pizza de caviar. Por el otro está Christian Nodal, que causó gran descontento en la gente por un arreglito que se hizo en los dientes.

Resulta ser que, durante el pasado fin de semana, el cantante de Botella tras botella y Ya no somos ni seremos causó gran revuelo al publicar unos videos en donde su sonrisa se ve un poco más brillante de lo habitual y no es precisamente porque se haya aplicado un blanqueamiento dental, sino porque el intérprete del regional mexicano literalmente se incrustó varios diamantes y zafiros color rosa en la dentadura. Este hecho provocó descontento entre la gente.

Christian Nodal se implanta diamantes en los dientes

Créditos: Instagram @chamonic3

De acuerdo con información de la periodista de Instagram, Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, cada joya que compone la nueva sonrisa de Christian fue "meticulosamente engastada para crear una pieza que destaca en cada sonrisa". Motivo por el que la dentadura del famoso estaría valuada en 1 millón de dólares aproximadamente. Asimismo, en el clip se aprecia el molde de dentadura que los especialistas la crearon, al igual que el proceso artesanal que se tuvo durante la elaboración de la dentadura.

“A chi, chi, ahora voy a andar así. Buenos días”, indica Christian Nodal en el video publicado en redes sociales.

Fotografía de la nueva dentadura de Christian Nodal

Créditos: Instagram @chamonic3

Como era de esperarse, la reacción de la gente no tardó en manifestarse en la sección de comentarios, sitio en el que una gran cantidad mostró su desaprobación por la acción del recién estrenado padre de familia. Mensajes como: “Lo más naco”, “Qué ridiculez ya no hayan donde poner el dinero, tanta gente con necesidad”, “Luego se ofenden cuando les dicen naco, pero pues no cooperan”, “Lo naco no se le quita. Y con tanto dinero seguirá de naquete”, fueron algunos de los mensajes.

Clic aquí para ver el video

Christian Nodal no es el único cantante que se ha incrustado diamantes en los dientes

Pese a la ola de odio que Christian Nodal recibió por su decisión de implantarse diamantes en los dientes, la realidad es que no es el único cantante que ha hecho esto. En el año 2021, la estrella del pop, Ariadna Grande, se volvió viral cuando trascendió la noticia de que se incrustó joyas en la dentadura, lo que la llevó a gastar hasta 2 mil 500 dólares de su bolsillo, según algunos informes que salieron a la luz aquel entonces.

Fuentes: Tribuna