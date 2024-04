¿Fraude en ‘MasterChef Celebrity’? Sandra Itzel asegura que sabía que sería la sexta eliminada

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo, 21 de abril, se vivió uno de los momentos más intensos de la temporada de MasterChef Celebrity con los retos que se le asignaron a cada uno de los famosos. Inicialmente, con el desafío de la repostería, donde cada una de las estrellas se vio obligada a preparar un postre y aunque cada uno resaltó con sus propias creaciones, la realidad es que no todos lograron impresionar a los chefs.

Posteriormente, cada participante jugó a las cartas para poder elegir los ingredientes de los platillos que prepararían y, de nueva cuenta, hubo quienes resaltaron mucho más que los demás y no precisamente por lo extraordinario de sus preparaciones, tal fue el caso de Paco de Miguel (quien entró en crisis y se cortó un dedo de manera accidental), Harold, Raúl, Sandra, Natália, Ferka e Itzel, mismos que fueron enviados al reto de eliminación.

Como ya todos recordarán, en esta ocasión, los seleccionados tenían que preparar un platillo típico de algún estado de la República. Lamentablemente, Sandra Itzel dejó mucho que desear con su preparación, por lo que terminó por ser la expulsada de la noche, lo cual no impresionó en absoluto a la concursante, quien aclaró durante su entrevista de despedida que era consciente que podría ser seleccionada aquella noche.

Y es que, Sandra Itzel no se refería precisamente a que la producción le hubiese filtrado que su tiempo en la competencia llegó a su fin, sino que ella misma ya tenía el presentimiento de que esta podría ser su última participación en el reality show de talento culinario. Aún así, aseguró que no se arrepentía de su manera de hacer las cosas, sino por el contrario, aseguró que se sentía orgullosa de cómo había realizado su preparación.

“Creo que seguí muy bien mi intención, nunca había probado el callo de hacha, el agua chile y cuando lo probé me gustó mucho. El diseño estaba bonito, se veía un plato gourmet como lo que han estado pidiendo y no cambiaría nada. Creo que fue la cocinada en la que más relajada estuve, yo tenía la intuición de que me iba a ir”, señaló la famosa.