¿Le robó a Wendy Guevara? Marlon revela la verdad de su ruptura con la actriz de Televisa

Ciudad de México.- Después de tantos chismes y rumores, el modelo y cantante, Marlon Colmenarez, acaba de romper el silencio y brindar una entrevista en la que reveló la verdad detrás de haber tomado la decisión de la ruptura su amistad con la famosa actriz e influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, asegurando una vez más que él jamás le ha hecho nada malo y solo fueron buenos amigos, ¿acaso si le robó a la estrella de Televisa?

Como se sabe, cuando Guevara entró a La Casa de los Famosos México se le vinculó sentimentalmente con Colmenarez, pero también comenzaron con rumores sobre que este solo la estaría usando por su dinero y más ahora con su fama, cuando le mandó flores destacaron que todo fue pagado con dinero de ella y buscaba foco. Una vez que ella salió, defendió a Marlon y negó toda acusación en su contra, afirmando que era de sus mejores amigos, que incluso la apoyó cuando no tenía ni un peso.

Pero, desde hace un par de meses todo cambió y esa gran amistad que proclamaban acabó inesperadamente, por lo que una vez más rumores de que él solo estaba por su dinero resurgieron, así que Marlon habló a la revista TV Notas para acabar sobre lo que pasa con él y la estrella de Wendy, Pérdida Pero Famosa, declarando que todo pasó después de celebrar su cumpleaños 27, afirmando que: "Una persona que hace videos en YouTube se aprovechó de la situación para hacer chismes sin bases".

Wendy y Marlon rompieron su amistad. Internet

Ante esto, declaró que la conductora invitada del programa Hoy y él ya no hablan más debido a un tema muy delicado que pasa con Wendy, por lo cual fue mejor para ambos un distanciamiento: "El motivo por el que nos distanciamos fue porque Wendy vive algo muy fuerte en su vida. Es decir, gracias a Dios, está llena de trabajo. El tema entre ella y yo ha sido muy delicado. Llevamos cinco años de amistad y la gente no para de joder".

Nuevamente recalcó que solo fueron amigos y que si él solo la quisiera por su dinero, ahora sería el momento para estar más cerca de ella: "Nos han señalado como novios. Siempre nos preguntan si cog.... Y no. Tengo una vida y necesito crecer. No es justo que siga aguantando tantas cosas que no son ciertas. Jamás he buscado a Wendy por interés. Si fuera así, en estos momentos estaría con ella, porque sé que está ganando bien. Pero no es así

En cuanto a él, dejó en claro que además de su página azul, él hace música y eso lo mantiene muy bien, por lo que no necesita del dinero de nadie: "Llegamos al acuerdo de que cada uno seguiría su camino. Necesito evolucionar. Lo que no me gusta es que la gente se agarre de eso para crear chismes falsos. Jamás he estafado. No le he robado a nadie. Tampoco me vendo. Mis padres me dieron buenos valores".

No voy a hablar mal de Wendy. Es una persona increíble. Cuando la conocí no traía senos y yo iba por ella o estábamos juntos. Nunca me ha importado su dinero o su cambio físico. Construimos una bonita amistad y me quedo con los buenos momentos. Jamás tuve una relación amorosa con Wendy. Si yo fuera gay lo diría con mucho orgullo. Pero no voy a mentir y no haré lo que la gente diga para caerles bien. Me gustan las mujeres", concluyó.

Marlon y Wendy. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui