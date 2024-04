Nicola Peltz explica su ausencia en la fiesta de cumpleaños de Victoria Beckham

Reino Unido. - El fin de semana pasado marcó una ocasión especial para Victoria Beckham, quien celebró su 50 cumpleaños rodeada de familiares y amigos, incluidas estrellas como Salma Hayek, Tom Cruise, Eva Longoria y, por supuesto, sus compañeras de las Spice Girls. Sin embargo, la ausencia de su nuera, Nicola Peltz, no pasó desapercibida, generando especulaciones y comentarios sobre la relación entre ambas.

Para disipar cualquier malentendido, Peltz tomó la iniciativa de explicar públicamente la razón detrás de su ausencia en la fiesta de su suegra. A través de sus historias de Instagram, compartió un emotivo momento al lado de su abuela, a quien cariñosamente llama 'Naunni', en una fotografía donde se abrazan con ternura. "Mi mundo en mis brazos", escribió Peltz, destacando la importancia de estar junto a su familiar en un día tan significativo.

Además, la joven envió un mensaje de amor y buenos deseos a Beckham a través de redes sociales, lamentando no poder estar presente en la celebración y expresando su cariño hacia la familia Beckham. "Estoy muy triste por no estar ahí para celebrar contigo y abrazarte. Mando todo mi amor y el de 'Naunni'. ¡Los echo mucho de menos a todos! Los quiero mucho", comentó la esposa de Brooklyn Beckham.

Esta declaración pública de Peltz llega en un momento en el que la relación entre ella y la diseñadora ha sido objeto de especulación. En una entrevista con la revista Grazia el año pasado, Nicola abordó los rumores de enemistad, refutando las acusaciones de que su negativa a llevar un vestido diseñado por su suegra el día de su boda fue el origen de la discordia. Nicola aclaró que el problema surgió con el atelier de Victoria, desmintiendo las suposiciones sobre una supuesta disputa entre ellas.

Cuando leo cosas como que nunca planeé llevar un vestido de Victoria Beckham o cosas así me duele. Intento que no, pero es que simplemente no es la verdad", afirmó Peltz en la entrevista, buscando disipar los malentendidos sobre su relación con la famosa diseñadora.