¿Nuevo fraude en Telemundo? Ya se sabría el eliminado de 'LCDLF' y afirman es por producción

Ciudad de México.- De nueva cuenta se está acusando a Telemundo de fraude y engañar al público, debido a que desde hace un par de horas han afirmado que ya se sabría quién será el eliminado de esta semana de La Casa de los Famosos, siendo supuestamente el guapo modelo y deportista mexicano, Rodrigo Romeh, por lo cual en redes sociales no han parado de afirmar que es por obra de la producción que moverían los hilos a su favor.

Fue el pasado jueves 18 de abril fue cuando se conocieron los nominados en La Casa de los Famosos, estando en la lista el modelo antes mencionado, el actor mexicano, Clovis Nienow, la famosa boricua, Maripily Rivera, el actor Paulo Quevedo y la reconocida presentadora, Alana Lliteras, aunque de estos cinco habitantes en riesgo, fue Quevedo el que se salvó de subir al SUM, pues la líder de la semana lo otorgó la salvación.

Y desde ese momento de la salvación se ha afirmado que hay un fraude, debido a que la líder, que en esta semana fue la presentadora boricua, Patricia Corcino, debido a que antes y después de retener ese beneficio estuvo asegurando que iba a salvar a su compañero del Team 'Fuego', incluso en la gala, la reconocida exreina de belleza, Ariadna Gutiérrez, mencionó este detalle que está prohibido y debió de anularse.

Y ahora, de nueva cuenta se dice que la producción estaría perjudicando al team 'Tierra' restringuiendo los votos que se realizan para sacar a al exparticipante de Exatlón USA, debido a que en recientes encuestas compartidas en X, antes conocido como Twitter, tiene a Lliteras por encima este y de Rivera, lo cual señalan debe de ser un fraude, ya que ha sido tendencia el #FueraAlana y exhiben como votan por los tres integrantes del denominado equipo.

Según una de la encuestas más populares los porcentajes de votos positivos tiene a Clovis en primer lugar con con el 28.1 por ciento, Alana con el 26.8 por ciento, Maripily con el 23 por ciento y Romeh con el 22.1 por ciento, lo que lo convertiría en el eliminado de esta semana. Cabe mencionar que al no ser una encuesta directa de Telemundo, podría ser que esto fuera solo un malentendido y no se cuente con toda la información, por lo cual esto solo se mantiene en una hipótesis y no será hasta dentro de un par de horas que se descubra la verdad.

Fuente: Tribuna del Yaqui