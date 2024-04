Pedro Fernández: Enfocado en el presente tras mensaje de reconciliación de su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El cantante Pedro Fernández ha dejado en claro su postura frente al reciente mensaje de reconciliación enviado por su padre, José Luis 'Pepe' Cuevas, a través de redes sociales. En una entrevista con el programa Hoy Día, Fernández expresó que su enfoque está completamente centrado en su presente, dejando atrás cualquier conflicto del pasado.

En días recientes, el padre de Pedro, don Pepe Cuevas, empleó su cuenta de TikTok para expresar su tristeza después de escuchar las declaraciones de su hijo sobre sentirse abandonado durante su infancia. En un emotivo mensaje, don Pepe pidió una oportunidad para reconciliarse y resolver cualquier aspereza.

Pedro Fernández y José Luis Cuevas

La respuesta de Pedro Fernández fue clara y directa: "No me sorprende y es pasado, o sea, a mí la verdad es que hoy por hoy lo que me importa es lo que soy ahora y mi familia y mi carrera y mi público, mis fans que son las más hermosas del mundo y lo demás, pasado, lo demás es lo de menos".

El cantante de 54 años aseguró que esta situación familiar no le perturba en absoluto, ya que se encuentra viviendo una etapa maravillosa en su vida profesional y personal. "No me entretiene, no me perturba y mucho menos me complica en lo absoluto. Estoy viviendo una etapa maravillosa en mi vida profesional y en mi vida personal, entonces eso lo estoy disfrutando enormemente y eso está por encima de cualquier cosa", afirmó.

Pedro Fernández reconoció públicamente que su infancia estuvo marcada por situaciones difíciles, incluida la administración de sus ganancias por parte de sus padres, lo que generó distanciamiento familiar. Sin embargo, destacó que ahora está enfocado en su familia actual, junto a su esposa e hijos, y en su exitosa carrera musical.

A pesar del mensaje de reconciliación de su padre, Pedro Fernández ha dejado en claro que no está interesado en revivir las heridas del pasado. En cambio, prefiere concentrarse en el presente y seguir adelante con su vida, dejando atrás cualquier conflicto familiar. Con estas palabras, el reconocido cantante demuestra su firmeza y determinación en seguir adelante, enfocado en lo que realmente importa en su vida en este momento.

Fuente: Tribuna